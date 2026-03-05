San Lorenzo: Tito Torres, la “oveja negra”

El futbolista Iván Torres reconoció una llegada tardía al entrenamiento de San Lorenzo debido a que su embarazada esposa se encontraba internada.
Tito Torres mencionó además que tuvo una discusión con el presidente del club, Óscar Simeón Said, después de un reclamo por los malos resultados. Por ese motivo no fue considerado para el duelo con Libertad, en el que se dio la catastrófica derrota por 7-0.
El atleta, presente en las siete primeras rondas del Apertura, se aferra al contrato, por lo que en caso de despido, deberá recibir una compensación económica.
Para el técnico Julio César Cáceres, el aporte de Torres es muy importante, ya que requiere de jugadores de jerarquía para afrontar este difícil momento.