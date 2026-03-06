La Comisión de Árbitros manda al “freezer” a Derlis Benítez tras la polémica en el Ameliano-Olimpia

Derlis Benítez fue el juez principal del encuentro entre Sportivo Ameliano y Olimpia, donde omitió la expulsión del lateral franjeado César Olmedo tras una violenta patada al rostro de Elvio Vera. Pese a la gravedad de la acción, el árbitro solo mostró la tarjeta amarilla, una decisión que fue posteriormente desaprobada por la propia Comisión de Árbitros en su informe de análisis técnico.

Esta “freezer” también alcanzó a Ulises Mereles, quien estuvo a cargo del VAR en dicho compromiso y tampoco aparece en la nómina de esta nueva fecha, confirmando el castigo implícito tras la falla compartida en la revisión de la jugada.

Designaciones para los duelos de los “Grandes”

La novena ronda arrancará mañana con un choque de alto voltaje en la ciudad de Itauguá. Cerro Porteño y Guaraní se verán las caras en el estadio Luis Salinas, bajo el arbitraje de Juan Gabriel Benítez, quien contará con el respaldo de José Armoa desde la cabina del VAR.

Por su parte, el líder absoluto y único invicto del certamen, Olimpia, buscará consolidar su posición el domingo en el Estadio Defensores del Chaco. El “Decano” se enfrentará al colista, Sportivo San Lorenzo, en un duelo que tendrá como árbitro principal a Carlos Paul Benítez, mientras que el responsable del VAR será José Méndez.

Los partidos de mañana

Guaraní vs. Cerro Porteño

Estadio: Luis Salinas.

Hora: 18:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: José Armoa.

AVAR: José Cuevas.

Libertad vs. Sportivo Luqueño

Estadio: La Huerta.

Hora: 20:30.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Eduardo Britos y José Mercado.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Luis Onieva.

La cartelera del domingo

Olimpia vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: Defensores del Chaco.

Hora: 18:30.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: Luis Onieva y Roberto Cañete.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: José Méndez.

AVAR: Eduardo Britos.

Rubio Ñu vs. Sportivo 2 de Mayo

Estadio: La Arboleda.

Hora: 20:30.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Carmelo Candia y Derlys González.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Milciades Saldívar.

Los partidos del lunes

Sportivo Trinidense vs. Nacional

Estadio: Martín Torres.

Hora: 18:30.

Árbitro: Giancarlos Juliadoza.

Asistentes: Julio Aranda y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Eduardo Cardozo.

Recoleta FC vs. Sportivo Ameliano

Estadio: Ricardo Grégor.

Hora: 20:30.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: José Cuevas y Félix Arzamendia.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Juan Gabriel Benítez.

AVAR: Zulma Quiñónez.