Guaraní vs. Cerro Porteño, un clásico sin margen de error y con los DTs en la cuerda floja

Guaraní y Cerro Porteño disputan hoy la fecha 9 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Aborigen y el Ciclón, en un clásico sin margen de error, juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Luis Salinas de Itauguá. Conduce Juan Gabriel Benítez con VAR de José Armoa. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Guaraní, a 11 puntos de Olimpia

Guaraní necesita con urgencia finalizar la racha de partidos sin ganar para continuar en la pelea. El Aborigen, que quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026, suma 4 juegos sin ganar, entre Liga y Copa: la última victoria fue el 13 de febrero cuando superó 3-1 a San Lorenzo. Por los últimos resultados y estar a 11 puntos de Olimpia, el técnico Víctor Bernay está en la cuerda floja.

Cerro, a 6 unidades de Olimpia

Cerro Porteño busca extender la seguidilla de triunfos en el campeonato. El Ciclón de Jorge Bava, quien también está con la ‘soga a cuello’, ganó los últimos dos encuentros, pero todavía convence. A un mes de debutar en la Copa Libertadores 2026, el vigente campeón de la Primera División de Paraguay está a 6 unidades de Olimpia en la tabla de posiciones.

La formación de Guaraní vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Gaspar Servio; Alcides Barbotte, Imanol Segovia, Sebastián Zaracho, Thiago Servín; Diego Fernández, Luis Martínez, Patricio Tanda, Matías López; Iván Ramírez y Fernando Fernández.

La formación de Cerro Porteño vs. Guaraní en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Lucas Quintana, Matías Pérez, Marcelo Chaparro; César Bobadilla, Robert Piris da Motta, Fabrizio Peralta; Juan Manuel Iturbe, Cecilio Domínguez y Jonatan Torres.