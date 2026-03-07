Olimpia-San Lorenzo: Primero contra el último

Olimpia es al claro favorito a quedarse con el triunfo contra San Lorenzo, al que enfrentará en Sajonia, a las 18:30.

En el partido de segundo turno del día, Rubio Ñu y 2 de Mayo medirán fuerzas en La Arboleda, a las 20:30.

En el choque vespertino no parece haber equivalencia. El Decano lleva seis victorias y dos empates en el certamen, mientras que el Rayadito registra una igualdad y siete derrotas. Existen 19 puntos de diferencia entre un equipo y otro.

El más ganador de nuestro fútbol acaba de dar el salto internacional a la Copa Sudamericana, luego de superar el filtro local contra Trinidense.

La cosecha de puntos de los franjeados es muy buena, aunque futbolísticamente requieren algunos ajustes para un mejor desempeño.

Los albirrojos de la Ciudad Universitaria tienen a esta altura la permanencia hipotecada, por la mala conformación del plantel, carente de jerarquía.

El “match” nocturno en Trinidad presenta a un motivado Laureado, que viene de tres victorias en fila.

El Gallo norteño llega tras ganar por primera vez en el campeonato. Necesita recuperar terreno perdido luego de su experiencia inicial en la Copa Libertadores.