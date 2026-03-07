Inicia la Copa Libertadores Sub 20, con Olimpia como representante paraguayo

En esta zona, el “Decano” se mide ante rivales que, al igual que el equipo paraguayo, buscan estrenar su palmarés internacional en la categoría. Con la meta clara de romper la reciente hegemonía de los clubes brasileños, los juveniles de Olimpia inician este camino con la ambición de conquistar por primera vez el máximo trofeo juvenil de Sudamérica y traer la gloria continental a Para Uno.

El equipo paraguayo compartirá grupo con rivales de fuste: el Palmeiras de Brasil, el Sporting Cristal de Perú y la local Universidad Católica de Ecuador. Olimpia llega con la ambición de ser el protagonista absoluto de su serie y meterse en la fase decisiva, en un torneo de alta exigencia donde solo avanzan a semifinales los líderes de cada grupo y el mejor segundo de la tabla general.

Esta edición, que se disputa por segunda vez en tierras ecuatorianas tras la experiencia de 2022, tendrá como sedes principales los estadios Rodrigo Paz Delgado, Olímpico Atahualpa y el Banco Guayaquil. Mientras el Decano ultima detalles para su estreno, el certamen abrirá fuegos este sábado con los duelos del Grupo A, donde el vigente bicampeón, Flamengo, iniciará la defensa de su título ante Estudiantes de Mérida. Por su parte, el Grupo C cuenta con la presencia de Nacional de Uruguay, Belgrano de Argentina, Santiago Wanderers y Liga de Quito.

Para que Olimpia alcance la gloria, el camino está trazado de manera directa. Deberá liderar su zona para asegurar el pase a semifinales, donde el reglamento estipula que el ganador del Grupo B se enfrentará al ganador del Grupo C. Los partidos definitorios por el podio y la gran final se llevarán a cabo en el moderno estadio Banco Guayaquil. A pesar de la ausencia de históricos como River Plate, Boca Juniors o Peñarol, el nivel de competencia promete ser altísimo, con el Decano portando la bandera del fútbol paraguayo en busca de su primera estrella continental juvenil.

La cartelera inaugural en Quito: El Grupo A rompe fuegos

La acción de la Copa Libertadores Sub-20 se pone en marcha este sábado en el estadio Rodrigo Paz Delgado, escenario que recibirá los dos compromisos que darán apertura al Grupo A. La jornada doble en la capital ecuatoriana comenzará a las 19:00, con el enfrentamiento entre el Independiente Medellín de Colombia y el Bolívar de Bolivia, en un duelo de equipos que buscan dar la sorpresa en el certamen.

Como plato fuerte de la jornada, el vigente bicampeón continental, Flamengo, iniciará la defensa de su corona a partir de las 21:00. El gigante brasileño medirá fuerzas ante Estudiantes de Mérida de Venezuela, buscando ratificar su favoritismo y dar el primer paso hacia un histórico tricampeonato. Ambos encuentros marcarán el pulso de una competición que promete emociones fuertes desde el silbatazo inicial en tierras andinas.

Fuente: EFE