La APF programó las fechas 11 y 12 del torneo Apertura 2026

La Primera División de Paraguay estableció la cartelera de las fechas 11 y 12. A la espera de finalizar hoy la novena y por la disputa de la décima del viernes 13 al domingo 15, el torneo Apertura 2026 reveló los días, horarios y estadios de la última ronda de la primera rueda y de la jornada que abre la segunda y decisiva rueda.
Torneo Apertura 2026 - Fecha 11
Martes 17 de marzo
San Lorenzo vs. 2 de Mayo, a las 18:30, en el Gunther Vogel
Olimpia vs. Sportivo Luqueño, a las 20:30, en el Defensores del Chaco
Miércoles 18 de marzo
Rubio Ñu vs. Cerro Porteño, a las 18:30, en La Arboleda
Libertad vs. Nacional, a las 20:30, en La Huerta
Guaraní vs. Recoleta FC, a las 20:30, en el Erico Galeano
Jueves 19 de marzo
Sportivo Trinidense vs. Sportivo Ameliano, a las 20:00, en el Martín Torres
Torneo Apertura 2026 - Fecha 12
Sábado 21 de marzo
Guaraní vs. Olimpia, a las 18:30, en el Erico Galeano
Libertad vs. Cerro Porteño, a las 20:30, en La Huerta
Domingo 22 de marzo
San Lorenzo vs. Nacional, a las 18:30, en el Gunther Vogel
Sportivo Luqueño vs. 2 de Mayo, a las 20:30, en el Erico Galeano
Lunes 23 de marzo
Sportivo Triniense vs. Recoleta FC, a las 18:30, en el Martín Torres
Rubio Ñu vs. Sportivo Ameliano, a las 20:30, en La Arboleda