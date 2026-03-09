Fútbol
09 de marzo de 2026 - 15:27

La APF programó las fechas 11 y 12 del torneo Apertura 2026

El uruguayo Alejandro Silva, jugador de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a San Lorenzo por la fecha 9 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.Arcenio Acuña

El torneo Apertura 2026 confeccionó las fechas 11 y 12: la undécima es adelanto y la duodécima abre la segunda y decisiva rueda.

Por ABC Color

La Primera División de Paraguay estableció la cartelera de las fechas 11 y 12. A la espera de finalizar hoy la novena y por la disputa de la décima del viernes 13 al domingo 15, el torneo Apertura 2026 reveló los días, horarios y estadios de la última ronda de la primera rueda y de la jornada que abre la segunda y decisiva rueda.

Torneo Apertura 2026 - Fecha 11

Martes 17 de marzo

San Lorenzo vs. 2 de Mayo, a las 18:30, en el Gunther Vogel

Olimpia vs. Sportivo Luqueño, a las 20:30, en el Defensores del Chaco

Miércoles 18 de marzo

Rubio Ñu vs. Cerro Porteño, a las 18:30, en La Arboleda

Libertad vs. Nacional, a las 20:30, en La Huerta

Guaraní vs. Recoleta FC, a las 20:30, en el Erico Galeano

Jueves 19 de marzo

Sportivo Trinidense vs. Sportivo Ameliano, a las 20:00, en el Martín Torres

Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Recoleta FC por la fecha 8 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

Torneo Apertura 2026 - Fecha 12

Sábado 21 de marzo

Guaraní vs. Olimpia, a las 18:30, en el Erico Galeano

Libertad vs. Cerro Porteño, a las 20:30, en La Huerta

Domingo 22 de marzo

San Lorenzo vs. Nacional, a las 18:30, en el Gunther Vogel

Sportivo Luqueño vs. 2 de Mayo, a las 20:30, en el Erico Galeano

Lunes 23 de marzo

Sportivo Triniense vs. Recoleta FC, a las 18:30, en el Martín Torres

Rubio Ñu vs. Sportivo Ameliano, a las 20:30, en La Arboleda