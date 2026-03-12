Robert Harrison es reelecto en la APF y extenderá su mandato hasta 2030

Esta renovación de confianza proyecta la gestión de Harrison hasta el año 2030, un ejercicio que tendrá una carga simbólica y estratégica sin precedentes, ya que Paraguay funcionará como una de las sedes de apertura del Mundial Centenario. Quien asumiera la presidencia en 2016 sumará, al término de este ciclo, 14 años de labor ininterrumpida, consolidando un esquema de trabajo a largo plazo en la matriz del balompié paraguayo.

Aunque la columna vertebral de la administración se mantiene inalterada, el Consejo Ejecutivo incorpora tres modificaciones puntuales para este nuevo periodo. En la cúpula, las tres vicepresidencias seguirán bajo la tutela de Javier Díaz de Vivar, Miguel Figueredo y Óscar Zaputovich, reafirmándolos como los sostenes de la gestión administrativa vigente.

Por otro lado, la nómina de miembros titulares para este ciclo queda integrada por Rubén Di Tore, Rubén Ruiz Díaz, Jorge Cáceres, Enrique Sánchez, Emilio Daher, Héctor Melgarejo, Norman Rieder, Atilio Cabral, David Sánchez, José Luis Alder y Enrique Benítez.

El Tribunal Electoral Independiente (TEI) proclamó a las autoridades de la APF para el período 2027-2030, encabezadas por el presidente Robert Harrison (@RHarrisonP).#AsambleaAPF ⚽ pic.twitter.com/QX9apI6izA — APF (@APFOficial) March 13, 2026

En cuanto a las renovaciones entre los Miembros del Consejo, se destaca la llegada de Jorge Amancio Cáceres en lugar de Rolando Safuán, la incorporación de Norman Rieder por Roberto Garcete y la entrada de David Sánchez en la vacante dejada por Óscar Barreto.

La permanencia de Harrison y la mayoría de su equipo de trabajo fortalece una dirección institucional que viene alcanzando grandes objetivos, principalmente el retorno de la Selección Paraguaya a una cita mundialista tras 16 años de espera. A partir de ahora, la prioridad del grupo de trabajo será el robustecimiento del fútbol doméstico, manteniendo como eje central la planificación de la histórica Copa del Mundo de 2030.