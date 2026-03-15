Fútbol
15 de marzo de 2026 - 23:15

Sportivo Ameliano y Guaraní, a mano en Villeta

El mediocampista argentino Patricio Tanda intenta meter el pase ante el oportuno cruce del zaguero local Julio González Trinidad.
El mediocampista argentino Patricio Tanda intenta meter el pase ante el oportuno cruce del zaguero local Julio González Trinidad.Gentileza

Sin goles terminó el duelo entre Sportivo Ameliano y Guaraní en Villeta por el cierre de la décima fecha en la noche dominical. Aunque la “V” azulada fue la que más insistió, chocó contra la figura de Servio y su propia falta de puntería para firmar el empate que no le alcanza al local para salir de la zona roja del promedio.

Por ABC Color

Ameliano mereció más en el partido

La primera mitad estuvo marcada por el protagonismo de Ameliano. Bajo el estricto libreto de su entrenador, la V Azulada apostó por una elaboración pulcra, intentando progresar a ras de césped desde su propia retaguardia. En la otra acera, Guaraní naufragó en su intento por asfixiar la salida rival; su presión resultó estéril en la mayoría de los intentos y el equipo volvió a lucir desdibujado, carente de ese peso jerárquico que su historia le demanda.

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El dueño de casa fabricó las ocasiones de mayor peligro del primer periodo. La acción más punzante nació de una sociedad entre Fredy Vera y Larralde, con una pared que dejó a Servín fuera de escena. El desenlace quedó en los pies del argentino, quien sacó un derechazo cruzado que forzó la estirada salvadora de Gaspar Servio.

En la etapa complementaria, el elenco de Roberto Nanni mantuvo la voracidad, pero fue más punzante en relación con lo demostrado en el inicio, generando acciones claras para sumar los puntos necesarios y abandonar la zona roja. La más nítida nació de una recuperación de Bruno López, que derivó en un disparo colocado de Elvio Vera que se estrelló en el larguero.

El Legendario también contó con una chance para quebrar el cero: Derlis Rodríguez metió un pase cruzado desde el costado izquierdo que llegó hasta Jhon Jairo Sánchez; sin embargo, frente a la portería y en una posición donde parecía más fácil convertir que fallar, el ecuatoriano ni siquiera logró impactar el balón.

Sobre el cierre, el dueño de casa nuevamente estuvo cerca de quedarse con los puntos tras otra incursión ofensiva de López, el juvenil ganó la línea de fondo por izquierda y metió el centro que conectó en la boca del arco Fredy Vera, su remate fue bloqueado por Servio. En el rebote, de carambola, Zaracho casi batió su propia valla.

Detalles del duelo entre Sportivo Ameliano y Guaraní, disputado en el estadio La Fortaleza del Pikysyry.
Detalles del duelo entre Sportivo Ameliano y Guaraní, disputado en el estadio La Fortaleza del Pikysyry.