Apertura #11: La cita es en Sajonia

El duelo de primer turno del martes será animado por Sportivo San Lorenzo y Sportivo 2 de Mayo, en la Ciudad Universitaria, a las 18:30.

Lea más: Árbitros de la fecha 11 del Apertura

El Decano del fútbol paraguayo, Olimpia, ganador de sus juegos por la mínima diferencia, es favorito a quedarse con la victoria contra Luqueño, que está al borde de la zona roja del descenso, debido a una profunda crisis, deportiva y principalmente económica.

La seguidilla de presentaciones hace que los entrenadores recurran a la dotación, sobre todo los de los grandes, que tienen mayores posibilidades de cambio.

El Rayadito, hundido en la clasificación y en el promedio (3 puntos de 30 posibles), tiene la misión de lograr su primer triunfo para no cerrar la rueda inicial con el casillero de victorias en blanco.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gallo norteño intervino en la Copa Libertadores, descuidó el certamen doméstico, en el que marcha en el penúltimo puesto.