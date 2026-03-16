Cerro Porteño: Matías Pérez, con obligado descanso

El argentino naturalizado paraguayo Matías Pérez, apodado Daddy Yankee, se perderá el duelo del miércoles entre Cerro Porteño y Rubio Ñu, que en principio fue fijado para La Arboleda, a las 18:30, pero que finalmente se disputará en el Defensores del Chaco, en el mismo horario, debido al mal estado del campo ñuense, afectado por la lluvia.

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El cambio de escenario podría beneficiar al juego del Ciclón, que viene de enlazar cuatro victorias.

La vacancia de Pérez sería cubierta por el recuperado capitán Víctor Gustavo Velázquez, quien se perdió las cinco últimas rondas por un desgarro.

Existe la posibilidad de ingreso del chico Josué Servín para cubrir la punta derecha en reemplazo de Fabricio Domínguez. Al liberarse una plaza de extranjeros podría ingresar Mateo Klimowicz.

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La base: Arias; Servín, Velázquez, Quintana y Chaparro; Aliseda, Bobadilla, Giménez y Klimowicz; Cecilio y Torres.