El semillero de Ameliano proyecta talento a Europa con dos jóvenes rumbo a La Masía

Ambos futbolistas formarán parte de actividades vinculadas a La Masía, uno de los centros de formación más prestigiosos del mundo, reconocido por desarrollar talentos de élite.

Durante su estadía en territorio español, participarán en torneos internacionales y serán evaluados en un entorno altamente competitivo, donde podrán medir su potencial frente a jóvenes de distintas partes del mundo.

En el caso de Gaona, perteneciente a la sede de Lambaré, su convocatoria representa un logro significativo para su corta edad, reflejando el trabajo formativo que viene realizando la institución. Por su parte, Martínez también se suma a esta oportunidad internacional, consolidándose como otro de los valores emergentes de la “V azulada”.

Desde la escuela de fútbol del club expresaron su orgullo por ambos jugadores, destacando no solo sus condiciones técnicas, sino también el compromiso, la disciplina y la proyección que representan para el futuro del fútbol paraguayo.

El semillero de Ameliano reafirma su crecimiento sostenido, posicionándose como una plataforma de desarrollo que comienza a proyectar talento hacia el fútbol europeo, con el sueño intacto de ver a sus figuras brillar en la élite mundial.

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Se suman al talento aurinegro

Francesco Bejarano y Josué Martínez, jóvenes promesas de la Escuela de Fútbol del Club Guaraní, fueron seleccionados en el scouting internacional de La Masía y, con apenas 10 años, y también viajarán a España para disputar un torneo y realizar pruebas en uno de los centros de formación más prestigiosos del mundo.