Primera B: Jugadores del 12 de Octubre de Santo Domingo se aprestan para el arranque del 2026

Los hermanos Matta, Victor y Marcelo, Marcos Gamarra y Christian Riveros, jugadores de vasta experiencia, acompañados de otros jugadores colombianos, todos contratados por la actual comisión directiva del mecionado club, intensifican los trabajos físicos con el objetivo de estar en las mejores condiciones posibles para buscar subir –el próximo año– a la siguiente división: la Intermedia.

Según se informó desde el Club 12 de Octubre de Santo Domingo, las instalaciones de la institución también se ponen a tono para el inicio del año con diferentes mejoras: cambio de césped (síntetico), cambio del tejido perimetral, pintura en todas las paredes laterales, entre otras.

Lea también: El 12 de Octubre SD apuesta al ascenso con refuerzos foráneos

Con relación al campo de juego (césped sintético), el mismo fue totalmente renovado con la valiosa colaboración de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), por intermediación del presidente, Robert Harrison, y de su comisión directiva.

El 12 de Octubre de Santo Domingo quedará libre en la primera fecha, y su debut se producirá en la segunda jornada cuando visite a Atlético Colegiales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Así, el calendario para el 2026 de la Divisional B ya esta confirmado y quedó de la siguiente manera: