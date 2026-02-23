El 12 de Octubre SD apuesta al ascenso con refuerzos foráneos

Siempre con el cuerpo técnico liderado por Marcos René Tiozzo, el club 12 de Octubre de Santo Domingo comienza a finar su plantel y la incorporación de futbolistas extranjeros. Por de pronto están en periodo de observación y con avanzadas chances de fichar, los colombianos Cristian Giovanni Mina, Joaquín Salcedo, Elías Palacios y Juan Diego Nieva.
La nueva plantilla y el equipo base, como los jugadores cafeteros serán examinados en el partido amistoso de este martes frente al 12 de Junio de Villa Hayes, de la División Intermedia.
Marcos Tiozzo tiene como acompañantes a Domingo Zaracho, los preparadores físicos, y Gabriel Fernández, el preparador de arqueros, Vicente Álvarez, y los kinesiólogos, Luis Benítez y Horacio Óscar Kunz, este asesor técnico.
No solo el plantel de mayores se prepara, este lunes fueron presentados en las instalaciones de la entidad, Ariel Cuenca, Raúl Cuenca y Carlos Franco como los profesionales que trabajarán con los chicos de las Formativas.
El 12 de Octubre de Santo Domingo se adjudicó el subcampeonato del torneo de la Primera División C 2025 y el ascenso a la Primera B luego de vencer a Capitán Figari por 1-0 en octubre pasado, en la ronda de cierre del certamen del cuarto y último nivel de nuestro balompié, que tiene como monarca al 1º de Marzo de Fernando de la Mora.