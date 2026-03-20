Retorno de Blas Romero, la novedad en las designaciones arbitrales de la Fecha 12

Romero había sido enviado al “freezer” luego de su polémica actuación en el duelo entre Sportivo Ameliano y Cerro Porteño, por la séptima fecha del certamen. En aquel encuentro, el juez anuló un gol legítimo al conjunto azulgrana por una supuesta infracción de Juan Iturbe sobre Julio “Polaco” González, en una acción donde quedó demostrado que el atacante no tuvo incidencia alguna en el desarrollo ni en el desenlace de la jugada, error posteriormente reconocido por la Comisión de Árbitros de la APF.

La rueda de revanchas se pondrá en marcha mañana con el líder del campeonato, Olimpia, visitando a Guaraní. El equipo aborigen ejercerá la localía en el estadio del Deportivo Capiatá. La conducción referil de este compromiso estará a cargo de David Ojeda, quien contará con el respaldo de Derlis López desde la cabina del VAR.

En la misma jornada sabatina, Cerro Porteño, el más inmediato perseguidor del Decano, visitará a Libertad. El “Ciclón” inicia esta etapa con la misión de acortar los siete puntos de diferencia que lo separan de la punta, ahora bajo la presión de enderezar el rumbo tras la reciente salida del entrenador Jorge Bava. Para este crucial encuentro, la APF designó a Juan Gabriel Benítez como árbitro principal y a José Armoa como encargado del VAR.

El programa sabatino

Guaraní vs. Olimpia

Estadio: Erico Galeano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hora: 18:30.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Eduardo Britos y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: Derlis López.

AVAR: José Cuevas.

Libertad vs. Cerro Porteño

Estadio: La Huerta.

Hora: 20:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: José Armoa.

AVAR: Luis Onieva.

Cartelera dominical

Sportivo San Lorenzo vs. Nacional

Estadio: Gunther Vögel.

Hora: 18:30.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Julio Aranda y José Mercado.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Eduardo Cardozo.

Sportivo Luqueño vs. Sportivo 2 de Mayo

Estadio: Luis Salinas.

Hora: 20:30.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: Carmelo Candia y Diego Silva.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Christian Sosa.

Lunes se completa la ronda

Sportivo Trinidense vs. Recoleta FC

Estadio: Martín Torres.

Hora: 18:30.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: José Villagra y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: Giancarlos Juliadoza.

AVAR: Milcíades Saldívar.

Rubio Ñu vs. Sportivo Ameliano

Estadio: La Arboleda.

Hora: 20:30.

Árbitro: José Méndez.

Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: José Cuevas.