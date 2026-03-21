Cerro Porteño aprovecha los errores de Libertad para llevarse un triunfo clave de La Huerta

Errores condenaron buen juego gumarelo

Cerro Porteño se quedó con un triunfo clave frente a Libertad, en un duelo directo por la pelea del título. El conjunto gumarelo tenía el partido bajo control, mostrando mayor desgaste y mejor funcionamiento colectivo, pero tres errores puntuales terminaron por condenar todo lo bueno que había construido a lo largo del encuentro.

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Por su parte, el Ciclón fue efectivo pese a generar muy poco en ofensiva y terminó capitalizando las falencias de su rival para quedarse con los tres puntos.

No obstante, más allá de la victoria, en barrio Obrero sigue latente la necesidad de encontrar un nuevo estratega que encamine al equipo hacia un rumbo más sólido en la recta decisiva del campeonato.

Aunque el marcador sugiere un partidazo de alto voltaje, lo cierto es que el desarrollo estuvo lejos de ser dramático.

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Los cinco goles llegaron, en su mayoría, a partir de errores puntuales, con la excepción del segundo tanto de Libertad, obra de Lorenzo Melgarejo.

En el conjunto gumarelo, Amín Molinas tuvo incidencia en el gol de Morel; el arquero Morínigo falló en la acción que derivó en el tanto de Domínguez Huertas, mientras que Viera cometió el error que terminó en la sentencia de Cecilio Domínguez.

Por el lado de Cerro Porteño, también hubo una falla defensiva: Arias no logró resolver correctamente en la jugada que terminó con el gol de Federico Carrizo, en un partido donde las imprecisiones terminaron siendo determinantes en el resultado final.

El enojo del entrenador Francisco Arce fue notoria ya que su equipo fue ampliamente superior, pero no pudo capitalizar los tres puntos en su casa.

En cuanto a Cerro, con la conducción interina de Jorge Achucarro, tuvo un golpe de gracia al llevarse la victoria, pero aún está lejos de mostrarse como un equipo competitivo, la fortuna estuvo de su lado y salieron airosos de La Huerta.

Se ubica a siete unidades del puntero y se viene la Copa Libertadores, que está a la vuelta de la esquina.