Cerro Porteño y Palmeiras, un cruce que ya es tradición en la Copa Libertadores

Esta rivalidad experimenta una intensificación sin precedentes en la última década. Desde el año 2018, ambos clubes coincidieron en ocho oportunidades, una estadística que escalará a diez duelos al finalizar la etapa inicial de esta edición. Los antecedentes recientes demuestran que este emparejamiento se vuelve una constante en el calendario sudamericano, alternando entre instancias de eliminación directa —como los octavos de final de 2018 y 2022— y las fases de grupos de 2023 y 2025. Para Cerro Porteño, este duelo deja de ser una eventualidad para transformarse en un examen de rigor anual en su búsqueda de la “Gloria Eterna”.

El balance histórico, no obstante, presenta un desafío mayúsculo para las aspiraciones azulgranas. En los enfrentamientos disputados durante los últimos años, la balanza se inclinó marcadamente hacia el lado brasileño con siete victorias para Palmeiras y apenas un triunfo para el “Ciclón” de Barrio Obrero. Al analizar el registro global en la Copa Libertadores tras 16 partidos, los números reflejan la complejidad del reto: el Ciclón suma dos victorias y cuatro empates, frente a diez triunfos del club paulista.

Con este panorama, la nueva cita en el Grupo F representa mucho más que un simple cruce de fase inicial. Para el elenco cerrista, es la oportunidad de quebrar la hegemonía reciente de un rival que conoce a la perfección y de acortar distancias en un historial que ya es parte de la mitología del torneo. La Nueva Olla y el Allianz Parque serán los escenarios donde Cerro Porteño buscará reescribir la historia de uno de los enfrentamientos más tradicionales ante uno de los rivales más exigentes del fútbol sudamericano en la actualidad, donde militan los paraguayos Gustavo Gómez, Ramón Sosa y el recientemente nacionalizado Maurício Magalhães Prado.