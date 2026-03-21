Fútbol
21 de marzo de 2026 - 10:05

A qué hora juega hoy Guaraní vs. Olimpia y dónde ver en vivo

Carlos Sebastián Ferreira, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Guaraní por la primera fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Carlos Sebastián Ferreira, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Guaraní por la primera fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Olimpia enfrenta hoy a Guaraní por la fecha 12 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Guaraní y Olimpia disputan hoy el clásico más añejo por la fecha 12 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Aborigen de Claudio Vargas y el Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Erico Galeano de Capiatá. Conduce Juan Gabriel Benítez con VAR de José Armoa. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Sintoniza Guaraní vs. Olimpia por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
Sintoniza Guaraní vs. Olimpia por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.

Guaraní vs. Olimpia: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 21:30 horas

España: 22:30 horas

Bélgica: 22:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Guaraní vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

Guaraní vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

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