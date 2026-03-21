Fútbol
21 de marzo de 2026 - 09:36

Guaraní vs. Olimpia, el más añejo abre la segunda y decisiva rueda

Carlos Sebastián Ferreira, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Guaraní por la primera fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Carlos Sebastián Ferreira, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Guaraní por la primera fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Guaraní y Olimpia disputan hoy una nueva edición del clásico más añejo en el inicio de la segunda rueda del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Aborigen y el Decano juegan a las 18:30, hora de nuestro país, en el Erico Galeano de Capiatá. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Por ABC Color

Olimpia enfrenta a Guaraní en el comienzo de la segunda y decisiva rueda del torneo apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Aborigen y el Decano juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Erico Galeano de Capiatá. Dirige Juan Gabriel Benítez con VAR de José Armoa. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Guaraní, un segundo triunfo con DT interino

Guaraní disputa el segundo encuentro del interinato de Claudio Vargas. El técnico paraguayo asumió en reemplazo de Víctor Bernay y a la espera de Leandro Romagnoli, quien fue elegido para sustituir al argentino. El Legendario venció 3-1 a Recoleta FC en la ronda anterior, cortó una racha de seis partidos sin ganar y llegó a los 13 puntos, a 14 unidades del rival de turno.

Olimpia, para ampliar la ventaja en la punta

Olimpia quiere extender la racha de victorias y aumentar la diferencia de puntos en la punta de la tabla de posiciones. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, que integra el Grupo G de la Copa Sudamericana 2026, encadena dos triunfos y lidera cómodamente con 27 unidades, 7 más que el escolta Cerro Porteño, 8 con relación al tercero Nacional y 10 sobre el cuarto Libertad.

La formación de Guaraní vs. Olimpia en la Primera División de Paraguay

Gaspar Servio; Daniel Pérez, Imanol Segovia, Sebastián Zaracho, Alcides Barbotte; Diego Fernández, Agustín Manzur, Patricio Tanda, Matías López; Fernando Fernández y Derlis Rodríguez.

Sintoniza Guaraní vs. Olimpia por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
Sintoniza Guaraní vs. Olimpia por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.

La formación de Olimpia vs. Guaraní en la Primera División de Paraguay

Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez; Richard Sánchez, Richard Ortiz, Alex Franco; Eduardo Delmás, Adrián Alcaraz e Iván Leguizamón.