Guaraní vs. Olimpia, el más añejo abre la segunda y decisiva rueda

Olimpia enfrenta a Guaraní en el comienzo de la segunda y decisiva rueda del torneo apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Aborigen y el Decano juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Erico Galeano de Capiatá. Dirige Juan Gabriel Benítez con VAR de José Armoa. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Guaraní, un segundo triunfo con DT interino

Guaraní disputa el segundo encuentro del interinato de Claudio Vargas. El técnico paraguayo asumió en reemplazo de Víctor Bernay y a la espera de Leandro Romagnoli, quien fue elegido para sustituir al argentino. El Legendario venció 3-1 a Recoleta FC en la ronda anterior, cortó una racha de seis partidos sin ganar y llegó a los 13 puntos, a 14 unidades del rival de turno.

Olimpia, para ampliar la ventaja en la punta

Olimpia quiere extender la racha de victorias y aumentar la diferencia de puntos en la punta de la tabla de posiciones. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, que integra el Grupo G de la Copa Sudamericana 2026, encadena dos triunfos y lidera cómodamente con 27 unidades, 7 más que el escolta Cerro Porteño, 8 con relación al tercero Nacional y 10 sobre el cuarto Libertad.

La formación de Guaraní vs. Olimpia en la Primera División de Paraguay

Gaspar Servio; Daniel Pérez, Imanol Segovia, Sebastián Zaracho, Alcides Barbotte; Diego Fernández, Agustín Manzur, Patricio Tanda, Matías López; Fernando Fernández y Derlis Rodríguez.

La formación de Olimpia vs. Guaraní en la Primera División de Paraguay

Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez; Richard Sánchez, Richard Ortiz, Alex Franco; Eduardo Delmás, Adrián Alcaraz e Iván Leguizamón.