Fútbol
21 de marzo de 2026 - 13:33

La APF programó las fechas 13, 14 (adelanto en Semana Santa) y 15

Richard Ortiz, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la fecha 11 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Richard Ortiz, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la fecha 11 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay. Diego Peralbo

El Consejo de la Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol programó las próximas tres fechas del torneo Apertura 2026.

Por ABC Color

El Consejo de la Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) programó las próximas tres fechas del torneo Apertura 2026: la ronda 13 será del jueves 26 al domingo 29; la jornada 14, que es adelanto, arranca el lunes 30 de marzo y finaliza el miércoles 1 de abril; y por último, la décimo quinta será del sábado 4 al lunes 6 de abril.

Lea más: Guaraní vs. Olimpia, el más añejo abre la segunda y decisiva rueda

Las próximas tres fechas del torneo Apertura

Fecha 13

Jueves 26 de marzo

Recoleta FC vs. Rubio Ñu, a las 20:00, en el Ricardo Gregor

Viernes 27 de marzo

Nacional vs. Sportivo Luqueño, a las 18:30, en el Arsenio Erico

Sportivo Ameliano vs. Libertad, a las 20:30, en el Ameliano Villeta

Sábado 28 de marzo

Olimpia vs. 2 de Mayo, a las 18:30, en el Defensores del Chaco

Cerro Porteño vs. San Lorenzo, a las 20:30, en La Nueva Olla

Domingo 29 de marzo

Guaraní vs. Sportivo Trinidense, a las 19:00, en el Erico Galeano

El paraguayo Rubén Lezcano, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
El paraguayo Rubén Lezcano, futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

Fecha 14

Lunes 30 de marzo

Libertad vs. Recoleta FC, a las 20:30, en La Huerta

Martes 31 de marzo

2 de Mayo vs. Nacional, a las 18:30, en el Rio Parapití

Sportivo Luqueño vs. Cerro Porteño, a las 20:30, en el Luis Salinas

San Lorenzo vs. Sportivo Ameliano, a las 20:30, en el Gunther Vogel

Miércoles 1 de abril

Rubio Ñu vs. Guaraní, a las 18:30, en La Arboleda

Sportivo Trinidense vs. Olimpia, a las 20:30, en el Erico Galeano

Los argentinos Pablo Vegetti e Ignacio Aliseda, jugadores de Cerro Porteño, festejan un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la fecha 10 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Los argentinos Pablo Vegetti e Ignacio Aliseda, jugadores de Cerro Porteño, festejan un gol en el partido frente a Sportivo Trinidense por la fecha 10 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

Fecha 15

Sábado 4 de abril

Olimpia vs. Nacional, a las 18:30, en el Defensores del Chaco

Cerro Porteño vs. 2 de Mayo, a las 20:30, en La Nueva Olla

Recoleta FC vs. San Lorenzo, a las 20:30, en el Ricardo Gregor

Domingo 5 de abril

Sportivo Ameliano vs. Sportivo Luqueño, a las 18:30, en el Ameliano Villeta

Guaraní vs. Libertad, a las 20:30, en el Erico Galeano

Lunes 6 de abril

Sportivo Trinidense vs. Rubio Ñu, a las 20:00, en el Martín Torres