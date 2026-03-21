La APF programó las fechas 13, 14 (adelanto en Semana Santa) y 15

El Consejo de la Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) programó las próximas tres fechas del torneo Apertura 2026: la ronda 13 será del jueves 26 al domingo 29; la jornada 14, que es adelanto, arranca el lunes 30 de marzo y finaliza el miércoles 1 de abril; y por último, la décimo quinta será del sábado 4 al lunes 6 de abril.
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Las próximas tres fechas del torneo Apertura
Fecha 13
Jueves 26 de marzo
Recoleta FC vs. Rubio Ñu, a las 20:00, en el Ricardo Gregor
Viernes 27 de marzo
Nacional vs. Sportivo Luqueño, a las 18:30, en el Arsenio Erico
Sportivo Ameliano vs. Libertad, a las 20:30, en el Ameliano Villeta
Sábado 28 de marzo
Olimpia vs. 2 de Mayo, a las 18:30, en el Defensores del Chaco
Cerro Porteño vs. San Lorenzo, a las 20:30, en La Nueva Olla
Domingo 29 de marzo
Guaraní vs. Sportivo Trinidense, a las 19:00, en el Erico Galeano
Fecha 14
Lunes 30 de marzo
Libertad vs. Recoleta FC, a las 20:30, en La Huerta
Martes 31 de marzo
2 de Mayo vs. Nacional, a las 18:30, en el Rio Parapití
Sportivo Luqueño vs. Cerro Porteño, a las 20:30, en el Luis Salinas
San Lorenzo vs. Sportivo Ameliano, a las 20:30, en el Gunther Vogel
Miércoles 1 de abril
Rubio Ñu vs. Guaraní, a las 18:30, en La Arboleda
Sportivo Trinidense vs. Olimpia, a las 20:30, en el Erico Galeano
Fecha 15
Sábado 4 de abril
Olimpia vs. Nacional, a las 18:30, en el Defensores del Chaco
Cerro Porteño vs. 2 de Mayo, a las 20:30, en La Nueva Olla
Recoleta FC vs. San Lorenzo, a las 20:30, en el Ricardo Gregor
Domingo 5 de abril
Sportivo Ameliano vs. Sportivo Luqueño, a las 18:30, en el Ameliano Villeta
Guaraní vs. Libertad, a las 20:30, en el Erico Galeano
Lunes 6 de abril
Sportivo Trinidense vs. Rubio Ñu, a las 20:00, en el Martín Torres