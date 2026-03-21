La APF programó las fechas 13, 14 (adelanto en Semana Santa) y 15

El Consejo de la Divisional Profesional de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) programó las próximas tres fechas del torneo Apertura 2026: la ronda 13 será del jueves 26 al domingo 29; la jornada 14, que es adelanto, arranca el lunes 30 de marzo y finaliza el miércoles 1 de abril; y por último, la décimo quinta será del sábado 4 al lunes 6 de abril.

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Las próximas tres fechas del torneo Apertura

Fecha 13

Jueves 26 de marzo

Recoleta FC vs. Rubio Ñu, a las 20:00, en el Ricardo Gregor

Viernes 27 de marzo

Nacional vs. Sportivo Luqueño, a las 18:30, en el Arsenio Erico

Sportivo Ameliano vs. Libertad, a las 20:30, en el Ameliano Villeta

Sábado 28 de marzo

Olimpia vs. 2 de Mayo, a las 18:30, en el Defensores del Chaco

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Cerro Porteño vs. San Lorenzo, a las 20:30, en La Nueva Olla

Domingo 29 de marzo

Guaraní vs. Sportivo Trinidense, a las 19:00, en el Erico Galeano

Fecha 14

Lunes 30 de marzo

Libertad vs. Recoleta FC, a las 20:30, en La Huerta

Martes 31 de marzo

2 de Mayo vs. Nacional, a las 18:30, en el Rio Parapití

Sportivo Luqueño vs. Cerro Porteño, a las 20:30, en el Luis Salinas

San Lorenzo vs. Sportivo Ameliano, a las 20:30, en el Gunther Vogel

Miércoles 1 de abril

Rubio Ñu vs. Guaraní, a las 18:30, en La Arboleda

Sportivo Trinidense vs. Olimpia, a las 20:30, en el Erico Galeano

Fecha 15

Sábado 4 de abril

Olimpia vs. Nacional, a las 18:30, en el Defensores del Chaco

Cerro Porteño vs. 2 de Mayo, a las 20:30, en La Nueva Olla

Recoleta FC vs. San Lorenzo, a las 20:30, en el Ricardo Gregor

Domingo 5 de abril

Sportivo Ameliano vs. Sportivo Luqueño, a las 18:30, en el Ameliano Villeta

Guaraní vs. Libertad, a las 20:30, en el Erico Galeano

Lunes 6 de abril

Sportivo Trinidense vs. Rubio Ñu, a las 20:00, en el Martín Torres