Olimpia rompe la racha de la “mínima diferencia”, derrotando a Guaraní en el clásico añejo

La propuesta exhibida en la primera mitad deja en evidencia que este sistema podría consolidarse como el de mayor voracidad ofensiva para Olimpia. Con la apuesta reiterada por el doble nueve en ataque, la única variante estratégica clave fue la inclusión de quien terminaría siendo determinante: el juvenil Eduardo Delmás, quien ingresó en reemplazo de Rubén Lezcano.

Este esquema ya se había visto en el encuentro ante Luqueño, donde el equipo de “Vitamina” Sánchez protagonizó un monólogo. La clave de este funcionamiento reside en los volantes que rodean al liderazgo Richard Ortiz, quienes aportan una dinámica incesante y, sobre todo, un buen pie para la distribución. Esta combinación permite que el Decano mantenga el control absoluto de los tiempos y ejerza una presión constante sobre el rival.

Olimpia rompió el cero con una anotación extraordinaria nacida de la presión y el juego colectivo. Todo comenzó con una recuperación que activó la transición hacia Juan Fernando Alfaro, quien bajó el balón en la zona medular para Richard Sánchez. El “Cachorro”, con visión periférica, cedió el esférico en tres cuartos de terreno a espaldas de los volantes rivales.

Allí apareció el juvenil Eduardo Delmás para encargarse del resto. Con una diagonal letal de derecha hacia el centro, el talentoso enganche inició una conducción de zurda en la que, tras una gambeta magistral, dejó a Sebastián Zaracho desparramado en el césped. La maniobra le abrió el espacio justo para sacar un zurdazo colocado que se incrustó en el ángulo superior derecho de Gaspar Servio, quien, pese a su gran estirada, nada pudo hacer ante la precisión del disparo.

Tras la apertura del marcador, Olimpia se adueñó por completo del trámite del juego. El equipo de Pablo “Vitamina” Sánchez se muestra cómodo y dominador, sin levantar el pie del acelerador pero manteniendo las precauciones necesarias ante cualquier intento de reacción de Guaraní. Con el control del balón y los tiempos a su favor, el Decano presionaba en campo rival con el objetivo claro de ampliar la ventaja.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la etapa complementaria, el elenco de Dos Bocas logró disminuir el dominio franjeado gracias a una lectura acertada desde el banco. El ingreso de Richar Torales en la ofensiva permitió que Fernando Fernández descendiera unos metros para jugar como enganche, encontrando mayor libertad para conectar las líneas. A esto se sumó el aporte de Luis Martínez Soto en la zona medular; su despliegue físico y agresividad en la marca equilibraron el mediocampo tras sustituir a un apagado Agustín Manzur, quien no había logrado gravitar ante la dinámica olimpista.

No obstante, las modificaciones de “Vitamina” Sánchez también surtieron efecto para mantener el peligro lejos de su portería, especialmente con el ingreso del portentoso Hugo Sandoval. Al Decano le costó aumentar la diferencia, llegando a anotar tres tantos que fueron anulados por posición adelantada tras las correctas intervenciones de los líneas Eduardo Britos y Héctor Medina, decisiones luego certificadas por el VAR.

Recién sobre el final del partido el Decano asestó el golpe definitivo en una acción cargada de drama. Tras un tiro de esquina de Rubén Lezcano, que tuvo una peinada de Adrián Alcaraz, el balón sufrió un leve desvío en Luis Martínez Soto que favoreció la posición de Mateo Gamarra. El defensor no perdonó y aplicó un cabezazo esquinado que venció a Servio, logrando que por primera vez en el certamen el Franjeado consiga una ventaja mayor a la mínima.

El festejo franjeado en la ciudad de los “mitos y leyendas” se vio empañado por la tensión. Tras el tanto, se desató una gresca entre los protagonistas que obligó a la intervención del videoarbitraje. Luego de la revisión en pantalla, el juez principal, David Ojeda decidió expulsar a los agresores identificados: a Gustavo Vargas por el lado de Olimpia y a Matías López por el lado de Guaraní, cerrando un clásico intenso con ambos equipos diezmados.