Eduardo Delmás: “Estuve buscando este gol desde hace mucho tiempo”

Para Delmás, este tanto no fue producto del azar, sino de una búsqueda constante y el respaldo de su entorno. “La verdad que estuve buscando este gol desde hace mucho tiempo y creo que todo el trabajo que vengo haciendo, y con la confianza que me da el profe y los compañeros, por suerte hoy pude llegar al gol y nada más lindo que detrás del arco está la hinchada. Me decía siempre el profe y los compañeros que pruebe al arco de lejos y bueno, me animé y por suerte salió bien”, confesó el volante.

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Al ser consultado sobre el instante exacto en que supo que el balón terminaría en la red, el juvenil describió una sensación de plena confianza: “La verdad que cuando enganché adentro y cuando saqué el remate ya vi que iba muy bien y ya empecé a gritar ahí antes de que entrara”.

A pesar de la expectativa que rodea a su figura, el mediapunta aseguró haber mantenido los pies sobre la tierra, aunque admitió que el deseo de convertir estaba latente. “Lo manejaba con tranquilidad, pero sí tenía esas ganas de meter el primer gol. Capaz hoy me animé, que el otro partido no lo venía haciendo tanto y por suerte se pudo dar el gol y muy feliz con eso y con el triunfo, más que nada”.

Sobre su posición ideal en el esquema de Pablo “Vitamina” Sánchez, el futbolista dejó clara su preferencia por el juego interno: “Sí, la verdad que voy a jugar donde me toque, pero si puedo elegir una posición donde me venga más cómodo, creo que sí. Cuando juego por dentro creo que tengo un poco más de espacio y esos primeros toques, esos primeros controles me dejan de cara al arco y creo que ahí es donde me siento más cómodo”.

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En un vestuario con nombres de peso, el juvenil destacó el rol de los líderes como Richard Ortiz y Alejandro Silva. “La verdad que siempre me apoyan. Más que nada ellos que son los más grandes, que tienen más experiencia en esto. Me dicen que juegue con tranquilidad, que haga lo que sé hacer y por suerte hoy se dio el gol. Richard me dijo que pruebe fuera del área y bueno, hoy se dio por suerte”, reveló sobre la interna del grupo.

Con apenas 18 años y la responsabilidad de portar la franja negra, Delmás demuestra una madurez impropia de su edad al referirse a la presión de la alta competencia: “Lo manejo con mucha tranquilidad, sabiendo la responsabilidad que conlleva defender este escudo, que es el más grande del país y siempre cumpliendo con todo lo que tengo que hacer y lo estoy disfrutando ahora mismo”.

Finalmente, advirtió que este es solo el punto de partida de su evolución futbolística: “No, creo que es solo el comienzo. Ahora con el gol creo que ganando más confianza también. Aprovechar los partidos que vienen y seguir disfrutando que estamos ahí en la punta”.