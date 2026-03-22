San Lorenzo 0-Nacional 0: Firmeza rayadita

La Academia, decepcionante

El partido no tuvo el nivel esperando. Con una fuerza limitada (la tabla no miente), San Lorenzo presentó una línea defensiva de cinco, tres volantes más de contención que de armado, y dos atacantes, que debían bajar para estar en contacto con el balón.

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La propuesta de Nacional fue ofensiva -pero no equilibrada-, obviamente porque tiene herramientas para presentar distintos dispositivos. Sin embargo, el funcionamiento no estuvo acorde a las figuras con que cuenta.

El Rayadito venía enredando bien hasta que se complicó con la expulsión de Bruno Piñatares, por juego brusco grave, mediante el VAR. El árbitro había amonestado al uruguayo por su pierna estirada que dio en Cañete, pero en la cabina advirtieron que la acción era de mayor gravedad.

La Academia no pudo aprovechar la ventaja en el primer tiempo, que 11 contra 10 igual fue nivelado.

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El triple cambio para la complementaria era signo de disconformidad en Nacional, que fue al ataque, pero no pudo hacer daño.

San Lorenzo se quedó con 9. Héctor Villamayor tuvo una entrada con fuerza excesiva, su brazo dio en el rostro de Paragua Espínola que tuvo un corte en el rostro y poco después volvió a ser reemplazado.

Ney Álvarez ensayó un estupendo remate que fue desviado por el Kili Rojas.

Pasaban los minutos y Nacional quedaba sin argumentos. Su actuación en la Ciudad Universitaria fue sencillamente decepcionante.