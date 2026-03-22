Apertura #12: De un estadio a otro, caminando

Unos 1.400 metros separan del estadio Martín Torres de La Arboleda, por lo que tranquilamente se puede ir caminando de un punto a otro para vivir las emociones del fútbol profesional.

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En primer turno, Sportivo Trinidense y Recoleta FC medirán fuerzas en el coliseo auriazul, a las 18:30. La Cruz amarilla lleva seis juegos sin ganar, por lo que intentará imponer su condición de local contra el Canario, que tiene un punto más.

En el enfrentamiento nocturno lidiarán Rubio Ñu y Sportivo Ameliano, en el escenario albiverde.

El Laureado llega motivado luego de su resonante victoria alcanzada en casa contra Cerro Porteño por 2-0, en un resultado que motivó el despido del técnico azulgrana Jorge Rodrigo Bava.

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El último triunfo de la V azulada se produjo en la quinta ronda, por lo que pasaron seis presentaciones en las que se dieron cuatro empates y dos caídas contra los grandes, Cerro Porteño y Olimpia.

Dos atractivas propuestas en las que los puntos en disputa son de mucha importancia, principalmente para los que están apremiados con el promedio, como el recién ascendido Rubio Ñu y Ameliano, que necesita salir de la zona roja del descenso para una mayor tranquilidad del grupo.

La 13ª fecha, en cuatro días

El decimotercer capítulo se abrirá el jueves 26 y se cerrará el domingo 29, con el siguiente programa:

* Jueves, 20:00 horas: Recoleta-Rubio Ñu, en el estadio Ricardo Grégor.

* Viernes, 18:30: Nacional-Luqueño, en el Arsenio Erico. 20:30: Ameliano-Libertad, en La Fortaleza de Villeta.

* Sábado, 18:30: Olimpia-2 de Mayo, en el Defensores del Chaco. 20:30: Cerro Porteño-San Lorenzo, en la Nueva Olla.

* Domingo, 19:00: Guaraní-Trinidense, en el Erico Galeano.