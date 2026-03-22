Francisco Arce: “El partido lo perdimos nosotros”

“Desde que estamos acá fue el mejor partido que hicimos, pero el peor en cuanto a decisiones individuales que llevaron al repunte del rival, ahora de nada nos sirve de haber tenido esa superioridad, claramente perdimos tres puntos que pudo ser nuestro”.

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“Fue un día muy negro en la toma de decisiones, obviamente nadie quiere cometer errores así y perdimos un partido realmente increíble”, sostuvo.

“Ahora pareciera que fue un error del entrenador porque perdimos el partido, pero la verdad que lo teníamos controlado y a lo mejor terminar de mejor forma fue lo que nos faltó”, dijo.

“Todo puede pasar aún, faltan diez fechas y veremos que plantel termina mejor el torneo con partidos seguidos, hoy lo nuestro es seguir creciendo”.