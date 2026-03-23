Fútbol
23 de marzo de 2026 - 11:10

A qué hora se juega hoy Rubio Ñu vs. Sportivo Amelianoy dónde ver en vivo

El volante ofensivo de Rubio Ñu, William Mendieta encara la marca del zaguero del Sportivo Ameliano, Luca Falabella.
El volante ofensivo de Rubio Ñu, William Mendieta encara la marca del zaguero del Sportivo Ameliano, Luca Falabella.

Rubio Ñu recibe hoy a Sportivo Ameliano en el cierre de la fecha 12 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Rubio Ñu y Sportivo Ameliano completan hoy la disputa de la fecha 12 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El "Albiverde" de Gustavo Eliseo Morínigo y la “V” Azulada de Roberto Nanni juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en el La Arboleda de Asunción. Dirige José Méndez con VAR de Édgar Galeano. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Rubio Ñu vs. Sportivo Ameliano: ¿A qué hora se juega hoy?

Paraguay: 20:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Perú: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

El Salvador: 17:30 horas

México: 17:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas

Estados Unidos - Este: 18:30 horas

Inglaterra: 23:30 horas

España: 00:30 horas

Bélgica: 00:30 horas

Marruecos: 00:30 horas

Sudáfrica: 01:30 horas

Rubio Ñu vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Rubio Ñu vs. Sportivo Ameliano: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.