Rubio Ñu y Ameliano completan la duodécima fecha en barrio Trinidad

Rubio Ñu recibe hoy a Recoleta FC en el duelo que cerrará la duodécima jornada del torneo Apertura 2026 de la Primera División paraguaya. El “Albiverde” y el “Canario” se enfrentarán a las 20:30, hora local, en el estadio La Arboleda de Asunción. La dirección del encuentro estará bajo la conducción arbitral de José Méndez, mientras que la supervisión desde el VAR será responsabilidad de Édgar Galeano. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FMy ABC Paraguay en Youtube.

Rubio Ñu, por seguir sumando puntos vitales

Rubio Ñu atraviesa un presente positivo en su retorno a la máxima categoría. Luego de encadenar dos caídas, el “Albiverde” de Gustavo Eliseo Morínigo llega fortalecido tras una resonante victoria sobre Cerro Porteño que lo ubica en la mitad de la tabla. Tras un arranque complejo en el que debieron transcurrir cinco fechas para lograr su primer triunfo, el equipo enlazó tres victorias consecutivas que dispararon su promedio. El reciente éxito ante el “Ciclón” resultó clave para retomar la senda triunfal y mantenerse con tranquilidad, lejos de la zona roja del descenso.

Ameliano, por mantenerse fuera de la zona roja

Por su parte, el Sportivo Ameliano enciende las alarmas de preocupación al arrastrar una racha negativa. La “V” Azulada, de Roberto Nanni, encadena seis jornadas sin conocer la victoria, con un registro de cuatro empates y dos derrotas; números que comprometen su promedio. Pese a mostrar un buen funcionamiento colectivo, el equipo padece una falta de definición. No obstante, la caída de Sportivo Luqueño en la jornada de ayer permitió que el conjunto del Barrio Virgen de Huerto abandonara momentáneamente la zona roja, por lo que hoy está obligado a puntuar o, idealmente, triunfar en Santísima Trinidad para mantenerse fuera de los puestos de descenso.

Antecedentes del duelo entre Rubio Ñu y Sportivo Ameliano

La formación de Rubio Ñu vs. Sportivo Ameliano en la Primera División de Paraguay

Franco Frágueda; Rodi Ferreira, Javier Vallejos, Lucas Gómez y Rodrigo Alborno; Rodrigo Rojas, Fernando Martínez, Ángel Cardozo Lucena y Ánderson Leguizamón; Elías Cardozo y William Mendieta.

La formación de Sportivo Ameliano vs. Rubio Ñu en la Primera División de Paraguay

Miguel Martínez; Hugo Fabián Franco, Julio González Trinidad, Luca Falabella y Jesús Abel Paredes; Luis Ayala, Jonathan Benítez, Valentín Larralde y Raúl Cabral; Fabrizio Portillo y Elvio Vera.