A qué hora se juega hoy Sportivo Trinidense vs. Recoleta FC y dónde ver en vivo

Sportivo Trinidense y Recoleta FC disputan hoy el penúltimo encuentro de la fecha 12 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. La “Cruz Amarilla” de José Gabriel Arrúa y el “Canario” de Jorge González Frutos juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Matrín Torres de Asunción. Conduce Carlos Paul Benítez con el VAR de Giancarlos Juliadoza. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FMy ABC Paraguay en Youtube.
Sportivo Trinidense vs. Recoleta FC: ¿A qué hora se juega hoy?
Paraguay: 18:30 horas
Argentina: 18:30 horas
Brasil: 18:30 horas
Uruguay: 18:30 horas
Chile: 18:30 horas
Ecuador: 16:30 horas
Colombia: 16:30 horas
Perú: 16:30 horas
Venezuela: 17:30 horas
Bolivia: 17:30 horas
El Salvador: 15:30 horas
México: 15:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas
Estados Unidos - Este: 16:30 horas
Inglaterra: 21:30 horas
España: 22:30 horas
Bélgica: 22:30 horas
Marruecos: 22:30 horas
Sudáfrica: 23:30 horas
Sportivo Trinidense vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports +
Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101
IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61
Sportivo Trinidense vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy por streaming?
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