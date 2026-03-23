A qué hora se juega hoy Sportivo Trinidense vs. Recoleta FC y dónde ver en vivo

Sportivo Trinidense y Recoleta FC disputan hoy el penúltimo encuentro de la fecha 12 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. La “Cruz Amarilla” de José Gabriel Arrúa y el “Canario” de Jorge González Frutos juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Matrín Torres de Asunción. Conduce Carlos Paul Benítez con el VAR de Giancarlos Juliadoza. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FMy ABC Paraguay en Youtube.

Sportivo Trinidense vs. Recoleta FC: ¿A qué hora se juega hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

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Chile: 18:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 21:30 horas

España: 22:30 horas

Bélgica: 22:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Sportivo Trinidense vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy por TV?

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