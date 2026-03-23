Trinidense y Recoleta FC, necesitados de romper sus malas rachas

Sportivo Trinidense y Recoleta FC se enfrentan hoy en un duelo que marca el inicio de la segunda y definitiva rueda del torneo Apertura 2026 de la Primera División paraguaya. El choque entre la “Cruz Amarilla” y el “Canario” está pactado para las 18:30, hora local, en el estadio Martín Torres de Asunción. La conducción arbitral estará a cargo de Carlos Paul Benítez, mientras que la responsabilidad del VAR recaerá en Giancarlos Juliadoza. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FMy ABC Paraguay en Youtube.

Trinidense, una racha de siete partidos sin triunfos

Sportivo Trinidense pone en marcha la segunda rueda con la urgencia de frenar la racha negativa que lo persigue. El conjunto de la “Cruz Amarilla”, dirigido por José Gabriel Arrúa, arrastra una seguidilla de siete encuentros sin triunfos, que incluye la eliminación en el filtro casero de la Copa Sudamericana frente a Olimpia. En el campeonato local, acumula cuatro empates y dos caídas; una pobre cosecha que obliga a la “Cruz Amarilla” a mirar de reojo la zona roja de la tabla de promedios, actualmente habitada por Sportivo San Lorenzo y Sportivo Luqueño.

Recoleta, presente maquillado por la Sudamericana

Por su parte, Recoleta FC aguarda su estreno internacional tras conocer esta semana a sus rivales de grupo en la Copa Sudamericana, donde deberá enfrentar a gigantes del continente como San Lorenzo de Almagro y el Santos de Neymar. Sin embargo, en el ámbito local, el “Canario” de Jorge González Frutos atraviesa un bache de cinco jornadas sin ganar, acumulando dos empates y tres caídas. Tras un inicio prometedor, el equipo necesita enderezar el rumbo con urgencia y sumar un colchón de puntos en el Apertura antes de sumergirse en el exigente desgaste que supondrá la doble competencia.

Antecedentes del duelo entre Sportivo Trinidense y Recoleta FC

La formación de Sportivo Trinidense vs. Recoleta FC en la Primera División de Paraguay

Matías Dufour; Armando Ruiz Díaz, César Benítez, Bruno Valdez y Segio Mendoza; Tomás Rayer, Luis de la Cruz, Gustavo Viera y Ronaldo Báez; Néstor Camacho y Clementino González.

La formación de Recoleta FC vs. Sportivo Trinidense en la Primera División de Paraguay

Nicolás Marsengo; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Juan Isidro Núñez y Pedro Ríos; Wilfrido Báez, José Antonio Espínola, Ronal Domínguez y Héctor López; Allan Wlk Duré y Kevin Parzajuk.