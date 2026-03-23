Ameliano recupera la sonrisa e inicia la segunda rueda fuera de la zona roja

El arranque del encuentro mostró a un Ameliano volcado al ataque, acorralando al conjunto albiverde en su área en busca de la apertura. El gol estuvo cerca de llegar en los primeros compases tras una pirueta de mediavuelta de Ocampos, quien aprovechó un despeje corto de Gómez; sin embargo, el portero Frágueda estuvo atento para desactivar la amenaza, tapando con eficacia el remate del delantero.

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Aquella intervención fue solo el preludio del primer grito de la noche. Minutos después, un tiro de esquina ejecutado por Paredes buscó el primer poste y, tras una confusión, el balón impactó en la zona intercostal de “Chapa” Martínez. El rebote le quedó servido nuevamente a Ocampos, quien repitió la fórmula de la mediavuelta, pero esta vez con la puntería necesaria para mandar el esférico al fondo de la red.

Ante la adversidad, el estratega ñuense, Gustavo Morínigo, se vio obligado a sacrificar al juvenil Jorge Cardozo para dar paso a su artillero, Estiven Pérez. La apuesta dio sus frutos en la complementaria: tras un tiro libre de Lucena bajado por Aborno, el balón se filtró entre las piernas de Falabella y quedó a merced de Pérez, quien sacó un potente disparo que impactó en el larguero antes de inflar la red para el empate transitorio.

En el último cuarto de hora, la expulsión de “Chapa” Martínez otorgó una ventaja numérica a la visita, que se lanzó decidida por el triunfo. El desnivel llegó tras un agarrón de Lucena a la altura del hombro de Elvio Vera dentro del área, infracción sancionada como pena máxima. El propio Vera se encargó de la ejecución, descolocando por completo a Frágueda para sellar el 2-1 definitivo que le da un respiro vital al equipo del barrio Virgen del Huerto.