Trinidense 3-Recoleta FC 2: La Cruz para el Canario

Lluvia de goles en Trinidad

El espectáculo venía bien bajo, afectado por la lluvia, inicialmente intensa, hasta que registraron los goles y el panorama cambió totalmente.

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Mucho más aplomado, Trinidense tuvo la virtud de plasmar en el marcador su mejor desenvolvimiento, algo que no siempre se da.

Conexión por izquierda entre Marcelino y Morínigo, el centro del lateral-volante en dirección de Camacho para el tanto en contra de “Mbappé” Espínola, en su intento de bloqueo.

La Cruz amarilla amplió su ventaja. Envío aéreo que sobrepasó a Núñez, recepción del argentino Rayer para la asistencia a su compatriota Diego Lucas González, quien con un amague dejó fuera de acción a Marsengo y Echeguren para su gran resolución.

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El hasta entonces desconocido Recoleta entró al partido con el descuento, que llegó con un centro de Ríos y el empalme con zurda de Allan Wlk Duré.

Los auriazules Rayer y Camacho desperdiciaron ocasiones propicias. Del otro lado, Marotta le sacó pintura al palo con un cabezazo. El duelo se tornaba vibrante.

Un rechazo de Valdez tras el tiro libre de López terminó en un pase para Richart Ortiz, quien tuvo la pelota servida para establecer el 2-2.

Un pisotón de Monzón a Gauto fue advertido por el VAR. Penal concretado por Bruno Valdez para la merecida victoria de “Triqui” contra el Canario que no tuvo la dinámica que lo caracteriza.