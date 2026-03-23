Luqueño: Sarabia, huir a tiempo...

El técnico Pedro Sarabia dejó la conducción del Sportivo Luqueño después de la derrota del domingo contra 2 de Mayo por 2-0, en Itauguá.

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El profesional inició su segundo ciclo en el club popular el pasado 4 de marzo, en reemplazo de Lucas Barrios. Dirigió cuatro partidos, de los cuales empató uno y perdió tres.

“Por primera vez siento un poco de desazón, por no encontrar respuestas”, dijo Sarabia en conferencia.

El revés contra el Gallo fue la excusa perfecta para salir. Con ese resultado adverso, el Sportivo cayó a la zona de descenso.

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Dos días antes del juego, los integrantes del plantel fueron atacados con bombas de estruendo en el entrenamiento, en Costa Sosa.

Ese fue uno de los motivos por los que el DT decidió marcharse. Con la presión de la afición y un plantel limitado, con un notorio déficit físico, será difícil salir adelante.

El blanco de las críticas por la profunda crisis auriazul es el presidente Hugo Daniel Rodríguez.