Guaraní-2 de Mayo: Puesta al día en Trinidad

Este duelo entre Guaraní y 2 de Mayo, a desarrollarse en el estadio de Rubio Ñu, con localía aurinegra, había quedado postergado por la participación de ambos clubes en la Copa Libertadores, de la que quedaron eliminados en la segunda fase clasificatoria.

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El Cacique se encuentra en plena transición, con el despido del técnico Víctor Bernay, el interinato de Claudio David Vargas y la llegada al país del argentino Leandro Romagnoli, quien será presentado este miércoles como nuevo conductor aurinegro.

Estimulado por la victoria del domingo sobre Luqueño por 2-0, el Gallo norteño desea seguir por la misma senda. La plantilla “avícola” se encuentra en Asunción, debido a las presentaciones seguidas en la capital y el departamento Central.

El sábado, los albiazules lidiarán con Olimpia, en Sajonia, a las 18:30. Tras esta presentación, retornarán a Pedro Juan Caballero.

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El Cacique necesita reencontrarse con el triunfo luego de su reciente caída contra Olimpia 2-0, en el clásico más añejo.