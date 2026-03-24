Olimpia: Lentinelly, de cara al estreno

El golero Sebastián Lentinelly llegó al más ganador de nuestro fútbol a principios de temporada, luego del cierre de su prolongado ciclo en el Liverpool de Montevideo.

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El “Tonga” Olveira arribó al Bosque a principios de 2021, proveniente del River Plate charrúa. En marzo de 2022 tomó la portería en un partido copero contra Nacional de Medellín debido a que el entonces titular, Alfredo Aguilar, no pudo viajar a Colombia por un absceso glúteo (susu’a).

A partir de allí, se agigantó la figura de Olveira, a tal punto que en la actualidad es integrante de la selección paraguaya y potencial mundialista.

El Decano, invicto líder del Apertura 2026, medirá el sábado al 2 de Mayo, en el Defensores del Chaco, a las 18:30.

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Otra baja franjeada es Eduardo Delmás (18), convocado a la selección juvenil.