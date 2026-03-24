Olimpia
24 de marzo de 2026 - 18:05

Olimpia: Lentinelly, de cara al estreno

Carlos Sebastián Lentinelly (07/08/1997), guardameta uruguayo de Olimpia.
Carlos Sebastián Lentinelly (07/08/1997), guardameta uruguayo de Olimpia.

El uruguayo Carlos Sebastián Lentinelly (28 años) se dispone a debutar en Olimpia ante la ausencia de su coterráneo –nacionalizado paraguayo– Gastón Hernán Olveira (32), quien se encuentra al servicio de la Albirroja.

Por ABC Color

El golero Sebastián Lentinelly llegó al más ganador de nuestro fútbol a principios de temporada, luego del cierre de su prolongado ciclo en el Liverpool de Montevideo.

Lea más: Delmás, minutos y experiencia

El “Tonga” Olveira arribó al Bosque a principios de 2021, proveniente del River Plate charrúa. En marzo de 2022 tomó la portería en un partido copero contra Nacional de Medellín debido a que el entonces titular, Alfredo Aguilar, no pudo viajar a Colombia por un absceso glúteo (susu’a).

A partir de allí, se agigantó la figura de Olveira, a tal punto que en la actualidad es integrante de la selección paraguaya y potencial mundialista.

El Decano, invicto líder del Apertura 2026, medirá el sábado al 2 de Mayo, en el Defensores del Chaco, a las 18:30.

Otra baja franjeada es Eduardo Delmás (18), convocado a la selección juvenil.