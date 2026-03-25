Guaraní y 2 de Mayo regularizan la fecha 7 y el torneo Apertura

Guaraní y 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero disputan hoy la séptima fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Aborigen y el Gallo juegan a las 19:30, hora de Paraguay, en La Arboleda de Asunción. Dirige Alipio Colmán con VAR de José Armoa. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Guaraní y el objetivo de volver al triunfo

Guaraní quiere retornar a la victoria en el campeonato después de perder el clásico más añejo contra Olimpia (0-2). El Aborigen de Claudio Vargas, quien dirige por última vez antes de la asunción de Leandro Romagnoli (llegó al país esta madrugada), ocupa el octavo lugar de la tabla de posiciones: suma 13 puntos y está a 17 unidades del puntero.

2 de Mayo, seguir en la senda victoriosa

2 de Mayo busca ampliar la racha de triunfos luego de superar 2-0 a Sportivo Luqueño en la ronda anterior. El Gallo norteño de Eduardo Ledesma, que ganó tres de los últimos cinco encuentros disputados, está en el décimo puesto de la clasificación, lejos de la pelea por el título al igual que el rival de turno: tiene 12 unidades y está a 18 del primero.

La formación de Guaraní vs. 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Gaspar Servio; Daniel Pérez, Imanol Segovia, Sebastián Zaracho, Alcides Barbotte; Jesús Llano, Luis Martínez, Patricio Tanda, Nelson Romero; Derlis Rodríguez y Fernando Fernández.

La formación de 2 de Mayo vs. Guaraní en la Primera División de Paraguay

Ángel Martínez; Alberto Espínola, Miguel Barreto, Pedro Sosa, César Castro; Marcelo Acosta, Swergio Sanabria, Hosué Díaz, Álan Gomez; Elías Alfonso y Rodrigo Ruiz Díaz.