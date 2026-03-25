Leandro Romagnoli: “Muy contento de estar en Guaraní, un equipo muy grande”

Leandro Romagnoli es el nuevo entrenador de Guaraní. El argentino de 45 años aterrizó hoy en suelo paraguayo con el propósito de oficializar la llegada al Aborigen, que finalizó el ciclo de Víctor Bernay luego del empate sin goles con Sportivo Ameliano por la fecha 10 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay.

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“Las mejores expectativas. Estamos muy contentos, estoy muy contento de estar acá, de estar en Guaraní, un equipo muy grande acá de Paraguay. Conozco bien a Paraguay, he venido a jugar varias veces cuando era jugador de fútbol, así que bueno, muy contento y con las mejores expectativas”, manifestó Romagnoli a ABC TV en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

Leandro Romagnoli como entrenador

“Un entrenador que quiere un equipo intenso, que le gusta ser protagonista en cada partido, con la idea siempre de ser protagonista, de tener la pelota, un equipo que tenga esa mentalidad ganadora y bueno, sabiendo también en el club donde estamos, un club grande de Paraguay, de lo más grande de acá”, expresó el ‘Pipi’ con relación al juego que desea implementar en el Legendario.

Leandro Romagnoli estará presente en La Arboleda para observar al Indio en la regularización de la séptima fecha: a las 19:30, hora de Paraguay, ante 2 de Mayo. Posteriormente, asumirá el jueves para dirigir la primera práctica y debutará el domingo contra Sportivo Trinidense, en el Erico Galeano de Capiatá (19:00), por la jornada 14.

Leandro Romagnoli: “Hay buen plantel”

“Hay un buen plantel con jugadores de experiencia, con jugadores jóvenes y buenos. Es un poco la idea. Después nos vamos a ir conociendo día a día con los jugadores sobre el estilo de lo que uno quiere como entrenamiento, como partido, sabiendo que también hay un partido ahora, que hay un partido el domingo, que hay una seguidilla de partidos importantes”, continuó.