Guaraní y 2 de Mayo se ponen al día con empate en barrio Trinidad

El primer tiempo tuvo un desarrollo áspero, con una congestión excesiva en la zona medular que anuló la creatividad de los dos bandos. Esta falta de inventiva en los metros finales terminó transformando el encuentro en un concierto de imprecisiones, sobre todo del lado del “Gallo Norteño”, que fue el que asumió el protagonismo con la anuencia de un bloque aurinegro que ya tenía a su nuevo entrenador, Leandro “Pipi” Romagnoli observando el compromiso desde las gradas.

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A la media hora de partido, el Legendario rompió el cero de la forma menos esperada. Derlis Rodríguez detectó un error en el intento de salida desde el fondo de Barreto, quien en su afán por retroceder el balón al portero entregó un pase corto y promovió la acción dividida con el atacante aborigen, quien aprovechó el regalo y, tras una carrera exigida, logró puntear el esférico para dejar el gol servido a Iván Ramírez Ferreira, quien simplemente definió con la portería a su merced.

Aquel tanto representaba demasiado premio para el local, que hasta ese momento había hecho muy poco para adelantarse en el marcador. Sin embargo, en la etapa complementaria el equipo cambió su semblante y generó chances claras para ampliar la diferencia. Entre ellas se destacó un zurdazo colocado de “Fer-Fer” con destino de red, pero un manotazo salvador del portero Martínez fue providencial para mantener la mínima distancia.

Cuando parecía que el partido estaba controlado, el Aborigen pecó de irresoluto y, justo en su mejor momento, llegó el tanto de la paridad mediante una combinación de los atacantes que habían ingresado minutos antes desde el banco. Diego Acosta recibió la devolución de Ruiz Díaz en el borde de la medialuna y sacó un derechazo esquinado al poste izquierdo de Gaspar Servio, cuyo vuelo resultó insuficiente para evitar el empate definitivo.