Guaraní
25 de marzo de 2026 - 17:33

Guaraní: Romagnoli, experiencia internacional

Leandro Romagnoli (45 años), nuevo director técnico de Guaraní.
Leandro Romagnoli (45 años), nuevo director técnico de Guaraní.Diego Fernando Victor Peralbo

El argentino Leandro Atilio Romagnoli arribó en la madrugada de este miércoles a nuestro país para asumir la dirección técnica de Guaraní, en reemplazo de su compatriota Víctor Bernay.

Por ABC Color

En Guaraní será la primera experiencia internacional como entrenador del “Pipi”, Leandro Romagnoli, que tuvo una dilatada trayectoria como futbolista y que dirigió San Lorenzo de Almagro (de manera interina) y San Martín de San Juan.

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Luego de la destitución de Bernay, el plantel legendario fue conducido de forma provisoria por Claudio David Vargas, quien estuvo en tres juegos, contra Recoleta FC, Olimpia y esta noche frente al 2 de Mayo, en La Arboleda.

El ciclo Romagnoli en la Toldería aurinegra se iniciará oficialmente el jueves. El partido de esta jornada contra el Gallo norteño marcará el cierre del interinato de Vargas.