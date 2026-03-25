Guaraní: Romagnoli, experiencia internacional

En Guaraní será la primera experiencia internacional como entrenador del “Pipi”, Leandro Romagnoli, que tuvo una dilatada trayectoria como futbolista y que dirigió San Lorenzo de Almagro (de manera interina) y San Martín de San Juan.

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Luego de la destitución de Bernay, el plantel legendario fue conducido de forma provisoria por Claudio David Vargas, quien estuvo en tres juegos, contra Recoleta FC, Olimpia y esta noche frente al 2 de Mayo, en La Arboleda.

El ciclo Romagnoli en la Toldería aurinegra se iniciará oficialmente el jueves. El partido de esta jornada contra el Gallo norteño marcará el cierre del interinato de Vargas.