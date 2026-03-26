Torneo Apertura 2026: El Canario vuelve a cantar

Recoleta FC retorna a la senda del triunfo

Recoleta FC y Rubio Ñu se enfrentaron esta noche en Campo Grande y abrieron una nueva fecha del torneo Apertura 2026, la décimotercera. El partido arrancó con una buena dinámica de parte de ambos equipos, de ida y vuelta en los primeros minutos del primer tiempo pero con muchas imprecisiones a la hora de intentar llegar con claridad frente a los arcos.

Posteriormente el nivel de juego bajó bastante. El equipo que ofició de visitante llegó tímidamente con un remate de zurda de Elías Sarquis que fue contenido correctamente por Nelson Ferreira.

Por su parte, el local, tras un desborde por derecha de Facundo Echeguren, quien ensayó un buen centro, también tuvo su chance frente a la portería defendida por Franco Frágueda, pero Allan Wlk la desperdició luego de un cabezazo ineficiente que se perdió por encima de los tres palos.

Después fueron puras insinuaciones sin concreción alguna. Es más, el encuentro pasó a ser muy disputado en el medio campo y luego de algunas jugadas bruscas, Ángel Cardozo Lucena vio la roja directa por un manotazo que impactó en el rostro de Nicolás Marotta, leve pero que el juez Álvaro Giménez consideró que fue suficiente para aplicar la extrema sanción. Así, permaneció el 0-0 y con ese resultado parcial se fueron a los vestuarios.

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La etapa complementaria comenzó a favor del conjunto recoletano, que aprovechó el hecho de tener un jugador más en cancha, adelantó todas sus líneas y pisó con fuerza el área rival. El recién ingresado Wilfrido Báez recibió la pelota y la metió al área chica, donde Aldo González, lanzándose prácticamente de “palomita”, a los nueve minutos, abrió la cuenta de cabeza en el tan comentado césped sintético.

Echeguren volvió a inquietar con otra carga y Báez de derecha casi amplió la ventaja, pero Fráqueda estuvo atento a la acción desviando el remate.

Insistieron, pero el marcador fue inamovible y Recoleta retornó a la senda del triunfo, con lo justo, después de varias fechas (en la sexta, ante 2 de Mayo).