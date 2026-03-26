Recoleta FC y Rubio Ñu abren la jornada 13 del torneo Apertura

Recoleta FC y Rubio Ñu abren hoy un nuevo capítulo del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo: la fecha 13. El Canario y el Albiverde juegan a las 20:00, hora de Paraguay, en el césped sintético del Ricardo Gregor de Asunción. Dirige Álvaro Giménez con VAR de Fernando López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Recoleta FC quiere cortar la mala racha

Recoleta FC tiene como objetivo finalizar la extensa racha de encuentros sin ganar. El Canario de Jorge González suma 6 juegos sin victorias, con 3 derrotas consecutivas, en el campeonato (añadiendo la Copa Sudamericana, son 7 al hilo). El Funebrero, que enfrentará al Santos de Neymar en la Copa Sudamericana 2026, está noveno con 13 puntos en la tabla de posiciones.

Rubio Ñu busca regresar a la victoria

Rubio Ñu también desea retornar al triunfo. El Albiverde de Gustavo Morínigo ganó 4 de los últimos 7 duelos que jugó, pero perdió 3 de los cuatro anteriores. Los del Barrio Santísima Trinidad suman 15 unidades y ocupan el séptimo lugar de la clasificación del certamen. Por su lado, ocupa el noveno lugar del promedio, fuera de los puestos del descenso a la División Intermedia.

La formación de Recoleta FC vs. Rubio Ñu en la Primera División de Paraguay

Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Luis Mendoza; Wilfrido Báez, Ronald Domínguez, Juan Franco, Pedro Ríos; Aldo González y Richard Ortiz.

La formación de Rubio Ñu vs. Recoleta FC en la Primera División de Paraguay

Franco Frágueda; Rodri Ferreira, Brian Blasi, Javier Vallejos, Rodrigo Alborno; Juan José Giménez, Rodrigo Rojas, Ángel Cardozo Lucena, Ánderson Leguizamón; Elías Cardozo y William Mendieta.