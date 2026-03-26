Gustavo Alfaro y la lista final de Paraguay para el Mundial 2026

La selección de Paraguay disputa el viernes el primer amistoso de la Fecha FIFA de marzo. Y en la víspera del partido contra Grecia en Atenas, el entrenador Gustavo Alfaro apuntó a la lista de convocados para el Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. “Tengo necesidades de definir determinados puestos. Hay puestos que, salvo eventualidades, ya están definidos”, expresó el DT.

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“Estos son los dos últimos partidos que me quedan para probar, para tratar de sacar conclusiones. Con Ecuador, cuando me tocó jugar la Copa del Mundo en Qatar, había antes dirigido treinta partidos. Entonces obviamente que las necesidades de definición que uno tiene son mucho más perentorias en este momento”, explicó el argentino en una conferencia de prensa en El Pireo.

Gustavo Alfaro y la lista de 26 mundialistas

Alfaro fue consultados sobre los ‘problemas’ para definir la lista de 26 futbolistas a la Copa del Mundo por el buen nivel de varios jugadores. “Me gustaría tener más problemas de los que tengo. Me gustaría tener más porque de pronto en un momento era difícil jugar en la selección”, puntualizó el seleccionador de 63 años, que primero deberá establecer una nómina de 35.

“Reivindico y valoro mucho la hombría, la valentía, el coraje que tuvieron estos jugadores en los momentos difíciles de ponerse al frente de una situación compleja y llevar a la selección a donde la llevaron. Y obviamente que después cuando se consigue el objetivo, todo el mundo siente derecho a estar y todo el mundo siente que puede estar. Y es válido, porque es así”, señaló.

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“Desde el primer día dije que era una selección con puertas abiertas. Que todos los que pudieran jugar en la selección tengan los sueños de poder hacerlo. Obviamente estamos en un embudo, yendo a la parte final de la búsqueda,. Hoy tengo necesidades de definir determinados puestos. Hay puestos que, salvo eventualidades, ya están definidos”, aseguró Alfaro sobre la futuro lista.

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“Hay otras cosas que el equipo necesita”

Alfaro fue más allá de los nombres y subrayó factores que el “equipo necesita”. “Hay otras cosas que el equipo necesita, que las tengo que buscar, y que van más allá de los nombres propios. Y hay otras realidades, porque también un mundial no se juega únicamente con una realidad. Se juega con un proceso, con una experiencia, con capacidades, con momentos, con vivencias”, dijo.

Y hay un montón de cosas que son trascendentes y claves en la disputa de una Copa del Mundo. Entonces no es únicamente ir por un nombre. Es ir por una necesidad, que en un momento pueda llegar a tener el equipo, en el que uno lo tenga que ir a buscar para tratar de llegar de la mejor manera a competir en la Copa del Mundo”, continuó el ex estratega de Ecuador y Costa Rica.

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“Y en ese sentido está bueno que todos, en su necesidad o sus deseos de querer formar parte de la Copa del Mundo, busquen esa continuidad necesaria. Y esa competencia se abre y se va a abrir hasta el final. Por eso los que hoy están aquí no tienen garantizado que vayan a ir a la Copa del Mundo”, disparó Alfaro, que también hizo referencia a los que están ausentes en este combo.

Gustavo Alfaro y los ausentes en este combo

“Y los que no están aquí no quiere decir que no vayan a ir a la Copa del Mundo. Porque hay un montón de jugadores que nosotros ya los hemos evaluado, que los hemos visto, que nos seguimos mirando más allá de que no estén aquí, para después, cuando llegue el momento, decidir cuál va a ser la lista de treinta y cinco, para después decidir cuál va a ser la lista de veintiseis”, cerró.