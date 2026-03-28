Guaraní-Trinidense: La “tribu”, con nuevo Cacique

El duelo dominical entre Guaraní y Trinidense, a desarrollarse en Capiatá, a las 19:00, marcará el estreno del argentino Leandro Atilio Romagnoli como nuevo conductor técnico del Cacique, luego de la destitución de su compatriota Víctor Bernay y el interinato durante tres rondas de Claudio David Vargas.

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Los aurinegros tienen la necesidad de mejorar su campaña, que comprende tres victorias, cinco empates y cuatro derrotas.

La producción de la Cruz amarilla es levemente superior, con un registro de tres triunfos, seis igualdades y tres caídas.

El “tribu” espera una mejoría en el rendimiento legendario, aunque el tiempo de permanencia del “Pipi” Romagnoli en la Toldería es corto, teniendo en cuenta que recién el jueves asumió la conducción del plantel, por lo que difícilmente se pueda ver un cambio de buenas a primera.

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“Triqui” tiene la misión de fortalecer el promedio para evitar problemas con el descenso en el tramo final de temporada. De momento se encuentra fuera de la zona de riesgo, pero no puede relajarse.