Olimpia defiende el invicto y busca ampliar la ventaja en la punta

Olimpia disputa hoy la fecha 13 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Decano enfrenta a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero a las 18:30, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco. Dirige Carlos Paul Benítez con VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Olimpia defiende el invicto y la punta

Olimpia defiende el invicto en el campeonato y en la temporada y también, busca ampliar la diferencia en la cima de la tabla de posiciones. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, con 9 triunfos y 3 empates, suma 30 puntos y lidera con 7 de ventaja sobre Cerro Porteño, que recibe a San Lorenzo, y Nacional, que superó 3-2 a Sportivo Luqueño.

2 de Mayo quiere retornar a la victoria

2 de Mayo de Pedro Juan Caballero busca regresar al triunfo después de empatar 1-1 con Guaraní en la regularización de la ronda 7 del certamen. El Gallo norteño de Eduardo Ledesma marcha en el décimo puesto de la clasificación con 13 puntos, actualmente fuera de las posiciones continentales en el acumulativo y del descenso en el promedio.

La formación de Olimpia vs. 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Carlos Lentinelly; Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez; Richard Sánchez, Richard Ortiz, Alex Franco; Rubén Lezcano, Adrián Alcaraz y Hugo Sandoval.

La formación de 2 de Mayo vs. Olimpia en la Primera División de Paraguay

Ángel Martínez; Alberto Espínola, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Elías Alfonso, Sergio Sanabria, Óscar Romero, Álan Gómez; Pedro Delvalle y Diego Acosta.