Fútbol
28 de marzo de 2026 - 12:03

Olimpia defiende el invicto y busca ampliar la ventaja en la punta

Eduardo Delmás (d), futbolista de Olimpia, festeja un gol en el partido frente a Guaraní por la fecha 12 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Capiatá, Paraguay.
Eduardo Delmás (d), futbolista de Olimpia, festeja un gol en el partido frente a Guaraní por la fecha 12 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Capiatá, Paraguay.Arcenio Acuña

Olimpia enfrenta hoy a 2 de Mayo por la fecha 13 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Decano y el Gallo norteño juegan a las 18:30, hora de nuestro país, en el Defensores del Chaco de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Por ABC Color

Olimpia disputa hoy la fecha 13 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Decano enfrenta a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero a las 18:30, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco. Dirige Carlos Paul Benítez con VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

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Olimpia defiende el invicto y la punta

Olimpia defiende el invicto en el campeonato y en la temporada y también, busca ampliar la diferencia en la cima de la tabla de posiciones. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, con 9 triunfos y 3 empates, suma 30 puntos y lidera con 7 de ventaja sobre Cerro Porteño, que recibe a San Lorenzo, y Nacional, que superó 3-2 a Sportivo Luqueño.

2 de Mayo quiere retornar a la victoria

2 de Mayo de Pedro Juan Caballero busca regresar al triunfo después de empatar 1-1 con Guaraní en la regularización de la ronda 7 del certamen. El Gallo norteño de Eduardo Ledesma marcha en el décimo puesto de la clasificación con 13 puntos, actualmente fuera de las posiciones continentales en el acumulativo y del descenso en el promedio.

La formación de Olimpia vs. 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Carlos Lentinelly; Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez; Richard Sánchez, Richard Ortiz, Alex Franco; Rubén Lezcano, Adrián Alcaraz y Hugo Sandoval.

La formación de 2 de Mayo vs. Olimpia en la Primera División de Paraguay

Ángel Martínez; Alberto Espínola, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, César Castro; Elías Alfonso, Sergio Sanabria, Óscar Romero, Álan Gómez; Pedro Delvalle y Diego Acosta.