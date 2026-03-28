Fútbol
28 de marzo de 2026 - 10:13

A qué hora juega hoy Olimpia vs. 2 de Mayo y dónde ver en vivo

Eduardo Delmás, futbolista de Olimpia, festeja un gol en el partido frente a Guaraní por la fecha 12 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Capiatá, Paraguay.Arcenio Acuña

Olimpia enfrenta hoy a 2 de Mayo por la fecha 13 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Olimpia defiende el invicto y quiere ampliar la ventaja en la cima del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez enfrenta hoy a 2 de Mayo de Eduardo Ledesma por la fecha 13: empieza a las 18:30, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción. Dirige Carlos Paul Benítez con VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Olimpia vs. 2 de Mayo: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 21:30 horas

España: 22:30 horas

Bélgica: 22:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Olimpia vs. 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

Olimpia vs. 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.