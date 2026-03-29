A qué hora juega Guaraní vs. Sportivo Trinidense y dónde ver en vivo

Guaraní y Sportivo Trinidense completan hoy la decimotercera ronda del torneo Apertura 2026 de la Primera División del fútbol paraguayo. El “Aborigen” que tendrá el debut de Leandro Romagnoli enfrenta hoy a la “Cruz Amarilla” de José Gabriel Arrúa: empieza a las 19:00, hora de Paraguay, en el Erico Galeano de Capiatá. Dirige Juan Gabriel Benítez con VAR de Mario Díaz de Vivar. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
Guaraní vs. Sportivo Trinidense: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 19:00 horas
Argentina: 19:00 horas
Brasil: 19:00 horas
Uruguay: 19:00 horas
Chile: 19:00 horas
Ecuador: 17:00 horas
Colombia: 17:00 horas
Perú: 17:00 horas
Venezuela: 18:00 horas
Bolivia: 18:00 horas
El Salvador: 16:00 horas
México: 16:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas
Estados Unidos - Este: 18:00 horas
Inglaterra: 22:00 horas
España: 23:00 horas
Bélgica: 23:00 horas
Marruecos: 22:00 horas
Sudáfrica: 00:00 horas
Guaraní vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports +
Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
Guaraní vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.