Fútbol
29 de marzo de 2026 - 13:09

A qué hora juega Guaraní vs. Sportivo Trinidense y dónde ver en vivo

El volante de Guaraní, Agustín Manzur de transporta el esférico ante la presencia del mediocampista y capitán del Sportivo Trinidense, Luis de la Cruz, en el duelo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026.
El volante de Guaraní, Agustín Manzur de transporta el esférico ante la presencia del mediocampista y capitán del Sportivo Trinidense, Luis de la Cruz, en el duelo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026.

Guaraní enfrenta hoy a Sportivo Trinidense por la fecha 13 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Guaraní y Sportivo Trinidense completan hoy la decimotercera ronda del torneo Apertura 2026 de la Primera División del fútbol paraguayo. El “Aborigen” que tendrá el debut de Leandro Romagnoli enfrenta hoy a la “Cruz Amarilla” de José Gabriel Arrúa: empieza a las 19:00, hora de Paraguay, en el Erico Galeano de Capiatá. Dirige Juan Gabriel Benítez con VAR de Mario Díaz de Vivar. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Guaraní vs. Sportivo Trinidense: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

Chile: 19:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 22:00 horas

España: 23:00 horas

Bélgica: 23:00 horas

Marruecos: 22:00 horas

Sudáfrica: 00:00 horas

Guaraní vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Guaraní vs. Sportivo Trinidense: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.