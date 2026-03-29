Guaraní y Trinidense completan la decimotercera fecha en Capiatá

Guaraní y Sportivo Trinidense bajan hoy el telón de la fecha 13 del torneo Apertura 2026. El duelo, que marcará el debut de Leandro Romagnoli en el banquillo del “Legendario” frente a la “Cruz Amarilla” de José Gabriel Arrúa, está programado para las 20:30 en el estadio Erico Galeano de Capiatá. La justicia deportiva estará a cargo de Juan Gabriel Benítez, quien contará con el respaldo de Mario Díaz de Vivar en el VAR. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Guaraní y el debut de su nuevo entrenador Leandro Romagnoli

Tras el fin de ciclo de Víctor Bernay y el breve interinato de Claudio David Vargas, Guaraní inicia hoy una nueva etapa. Esta tarde-noche, en la ciudad de “mitos y leyendas”, se producirá el debut oficial de Leandro Romagnoli al frente del Legendario. El “Pipi” asume el mando con un objetivo urgente: devolverle la identidad competitiva a un equipo que parece haber perdido el rumbo tras un sólido 2025. El estratega argentino tiene la misión inmediata de rescatar al Aborigen de la novena posición, donde navega con apenas 14 unidades, para comenzar la escalada en la tabla.

Trinidense, por intentar seguir en la senda ganadora

Por su parte, el Sportivo Trinidense necesita sumar puntos que lo ayuden a olvidarse, poco a poco, del fantasma del descenso. La “Cruz Amarilla”, que comanda José Gabriel Arrúa, viene de quebrar una racha negativa de siete partidos sin ganar (cuatro empates y tres derrotas, incluyendo la eliminación ante Olimpia en la fase previa de la Copa Sudamericana) tras su victoria en la ronda anterior ante Recoleta FC. Ahora, el equipo busca registrar su segundo triunfo al hilo en pos de sus objetivos: alejarse de la zona roja e ir abrochando un cupo a torneos internacionales.

La formación de Guaraní vs. Sportivo Trinidense en la Primera División de Paraguay

Gaspar Servio; Juan Daniel Pérez, Imanol Segovia, Alcides Barbote y Thiago Servín; Félix Jesús Llano, Luis Martínez Soto, Patricio Tanda y Jhon Jairo Sánchez; Iván Ramírez Ferreira y Fernando Fernández.

La formación de Sportivo Trinidense vs. Guaraní en la Primera División de Paraguay

Matías Dufour; César Benítez, Bruno Valdez, Agustín Da Silveira y Sergio Mendoza; Tomás Rayer, Gustavo Viera, Nelson Ariel Gauto y Tobías Morínigo; Diego Lucas González y Néstor Camacho.