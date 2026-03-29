Guaraní y Trinidense igualan sin goles: El Cacique carga una pesada cruz

Partido de fútbol sin gol es como un domingo sin sol

Un famoso dicho futbolero indica que un partido sin gol es como un domingo sin sol, lógicamente incompleto. Si no se emboca el arco, no pasa nada.

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El espectáculo no fue bueno. Con la introducción se puede sacar la conclusión. A lo sumo llegó a la calificación de regular, raspando. Movimientos pausados, en cámara lenta, utilizando una expresión bien retro. El calor aparece como una excusa perfecta a la falta de dinámica, propia de nuestro fútbol.

Más ordenado Trinidense, que perdió a su principal carta ofensiva, Néstor Camacho, quien no pudo completar el primer tiempo por lesión, siendo reemplazado por Clementino González, quien brinda otras prestaciones. Uno talentoso, otro luchador, bueno por arriba.

En plena transición, Guaraní fue creciendo. Generó la ocasión más clara de la fracción inicial tras un pase por derecha de Pérez, la recepción con el pecho de Fernando Fernández, cuyo disparo fue desviado por Da Silveira.

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Al descanso, con el 66 por ciento de posesión del Legendario, que no tuvo el peso necesario para inclinar la balanza. La Cruz amarilla parecía estar conforme con la portería en cero.

La complementaria fue algo más movida. Triqui intentó tomar la iniciativa contra un Cacique con imagen renovada en ataque, principalmente con el ingreso de Torales, también sin puntería.

Cada elenco buscó a su manera el desnivel, que no se dio. Los auriazules pudieron marcar con un derechazo de Gauto bloqueado de gran manera por Servio, el de más alto puntaje.