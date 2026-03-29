La Huerta abre un nuevo capítulo del Apertura

El capítulo 14 del Apertura 2026 se inicia el lunes, prosigue el martes y se cierra el miércoles. Las acciones de este lunes serán entre Libertad y Recoleta FC, en Tuyucuá, a partir de las 20:30.

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Lejos del protagonismo que exigen el club y la afición, el Guma atraviesa por un complicado presente, con dos derrotas en las últimas fechas que cortaron de forma abrupta la levantada.

El Canario viene de reencontrarse con la victoria y tiene como objetivo elevar su nivel futbolístico para encarar con fuerza la Copa Sudamericana, en la que medirá a rivales fuertes como el argentino San Lorenzo de Almagro, el Santos de Brasil y el ecuatoriano Deportivo Cuenca.

El más ganador del siglo XXI de nuestro fútbol, Libertad, necesita mejorar para disputar la Copa Libertadores, en la que lidiará con Universidad Central de Venezuela, Rosario Central de Argentina e Independiente del Valle de Ecuador.