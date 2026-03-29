Cerro Porteño: Ariel Holan, principal candidato

Ariel Holan, primero en la lista de candidatos en Cerro Porteño tras la destitución del uruguayo Jorge Bava, es conocido en nuestro medio, pero en otro ámbito. En el 2000 dirigió a la selección paraguaya de hockey en el Sudamericano de Chile.

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Luego, incursionó en un deporte mucho más rentable como el fútbol. Con Independiente de Avellaneda conquistó la Copa Sudamericana 2017 y la Suruga Bank 2018.

Con Universidad Católica de Chile fue campeón de Liga y la Supercopa local en el 2020, mientras que con León de México obtuvo la Leagues Cup 2021.

Mientras la dirigencia azulgrana, comandada por Blas Reguera, ajusta los últimos detalles, “Achu” se dispone a dirigir el partido del martes contra Luqueño en Sajonia, a las 20:30.