Libertad 1-Recoleta FC 0: Festejo en Tuyucuá

En el epílogo, Melgarejo marcó la diferencia

Con muchas variantes en ambos elencos, producto de la rotación a la que habitualmente están recurriendo los entrenadores por la seguidillas de partidos, Libertad y Recoleta FC se vieron la cara esta noche en La Huerta, abriendo una nueva jornada del torneo Apertura 2026, la decimocuarta.

El conjunto local tomó la iniciativa en un intenso arranque y llegó a la primera ocasión de gol con un remate de derecha que efectuó Diego Viera, pero que se perdió por encima del arco.

Siguiendo con la misma temática y atacando por las bandas, en la izquierda con Alexis Fretes y en la derecha con Samuel Villalba, el Gumarelo intentó buscar a su delantero Lorenzo Melgarejo, pero cada vez que lo hizo, se encontró con una defensa recoletana bien parada y sólida en el fondo.

Por el otro lado, el visitante igualó las acciones adelantando sus líneas y Wilfrido Báez, que fabricó una falta, ejecutó un tiro libre de derecha que fue conectado de cabeza y de atropellada –llegando desde atrás– por Marcos Pereira para subir en el marcador, pero el tanto fue anulado posteriormente (debido a una dudosa posición adelantada) por el juez Derlis López, a instancia del VAR, en una decisión en la que se perdió muchísimo tiempo.

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Así, el Canario terminó mejor posicionado al final del primer tiempo, pero el 0-0 fue inamovible.

En la complementaria los dirigidos por Arce fueron para adelante con jugadores frescos, y Melgarejo, en tres oportunidades de zurda, casi le dio la ventaja a su equipo.

Jorge González Frutos introdujo algunos cambios para recuperar terreno con caras nuevas, pero en general no pudieron sobresalir.

Y sobre el final (85’) tanto insistió Melgarejo que tuvo una última chance luego de que Gustavo Aguilar peinara la pelota, y no falló, definió fuerte de zurda al techo del arco defendido por Nelson Ferreira, quien nada pudo hacer, para que el triunfo repollero llegue en el epílogo del juego.