Fútbol
31 de marzo de 2026 - 09:46

San Lorenzo y Sportivo Ameliano, en simultáneo con Cerro Porteño...

Elvio Vera, futbolista de Sportivo Ameliano, celebra un gol en el partido ante Sportivo Luqueño por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Capiatá, Paraguay.
Elvio Vera, futbolista de Sportivo Ameliano, celebra un gol en el partido ante Sportivo Luqueño por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Capiatá, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

San Lorenzo y Sportivo Ameliano disputan hoy la fecha 14 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Rayadito y la V Azulada juegan a las 20:30, en simultáneo con Sportivo Luqueño vs. Cerro Porteño, en el Gunther Vogel de San Lorenzo.

Por ABC Color

San Lorenzo y Sportivo Ameliano disputan hoy la fecha 14 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Rayadito y la V Azulada juegan a las mismo hora que Sportivo Luqueño vs. Cerro Porteño: a las 20:30 en el Gunther Vogel de San Lorenzo. Dirige Juan Gabriel Benítez con el VAR de Édgar Galeano.

Lea más: A qué hora juega Paraguay vs. Marruecos y dónde ver en vivo

San Lorenzo, en búsqueda del primer triunfo

San Lorenzo continúa sin ganar en el campeonato: es el único club que no logró la victoria luego de 13 rondas. El Rayadito de Julio César Cáceres necesita con urgencia la victoria con el fin de cortar la mala racha y tener la esperanza de no pelear por la permanencia en la segunda parte del año. Actualmente, los Santos son últimos en la tabla de posiciones y en el promedio.

Sportivo Ameliano quiere continuar en racha

Sportivo Ameliano busca ampliar la buena racha en el certamen. La V Azulada de Roberto Nanni encadena dos triunfos al hilo (2-1 vs. Rubio Ñu y 2-0 vs. Libertad) y ocupa el quinto lugar en la clasificación con 20 puntos. En caso de ganar, los del Barrio Virgen del Huerto recuperan el cuarto lugar y quedan parcialmente a 10 unidades del puntero Olimpia.

La formación de San Lorenzo vs. Sportivo Ameliano en la Primera División de Paraguay

Wilson Quiñónez; Leandro Esteche, Mario López, Luis Cáceres, Alexis Doldán, Hugo González; Víctor Céspedes, Aldo Quiñónez, Carlos Meza; Alex Álvarez y José Barrios.

La formación de Sportivo Ameliano vs. San Lorenzo en la Primera División de Paraguay

Miguel Martínez; Fabián Franco, Julio González, Luca Falabella, Abel Paredes; Luis Ayala, Valentín Larralde, Jonathan Benítez, Sebastián Aranda; Elvio Vera y Cristhian Ocampos.