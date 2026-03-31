San Lorenzo y Sportivo Ameliano, en simultáneo con Cerro Porteño...

San Lorenzo y Sportivo Ameliano disputan hoy la fecha 14 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El Rayadito y la V Azulada juegan a las mismo hora que Sportivo Luqueño vs. Cerro Porteño: a las 20:30 en el Gunther Vogel de San Lorenzo. Dirige Juan Gabriel Benítez con el VAR de Édgar Galeano.

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San Lorenzo, en búsqueda del primer triunfo

San Lorenzo continúa sin ganar en el campeonato: es el único club que no logró la victoria luego de 13 rondas. El Rayadito de Julio César Cáceres necesita con urgencia la victoria con el fin de cortar la mala racha y tener la esperanza de no pelear por la permanencia en la segunda parte del año. Actualmente, los Santos son últimos en la tabla de posiciones y en el promedio.

Sportivo Ameliano quiere continuar en racha

Sportivo Ameliano busca ampliar la buena racha en el certamen. La V Azulada de Roberto Nanni encadena dos triunfos al hilo (2-1 vs. Rubio Ñu y 2-0 vs. Libertad) y ocupa el quinto lugar en la clasificación con 20 puntos. En caso de ganar, los del Barrio Virgen del Huerto recuperan el cuarto lugar y quedan parcialmente a 10 unidades del puntero Olimpia.

La formación de San Lorenzo vs. Sportivo Ameliano en la Primera División de Paraguay

Wilson Quiñónez; Leandro Esteche, Mario López, Luis Cáceres, Alexis Doldán, Hugo González; Víctor Céspedes, Aldo Quiñónez, Carlos Meza; Alex Álvarez y José Barrios.

La formación de Sportivo Ameliano vs. San Lorenzo en la Primera División de Paraguay

Miguel Martínez; Fabián Franco, Julio González, Luca Falabella, Abel Paredes; Luis Ayala, Valentín Larralde, Jonathan Benítez, Sebastián Aranda; Elvio Vera y Cristhian Ocampos.